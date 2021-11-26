"Який дорослий синочок": Юлія Саніна проводить райський відпочинок з рідними в Абу-Дабі

Українська зірка Юлія Саніна з гурту The Hardkiss разом з іншими селебріті відправилась на відпочинок в розкішний готель у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів. Відпустку вона проводить із 6-річним сином та чоловіком Валерієм.

Всього тиждень тому син Данило святкував день народження, а вже зараз відпочиває з батьками у райському місці, де відмінно поєдналась "східна" архітектура, зелень та блакитне море.

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Яка я щаслива, що ми маємо можливість насолоджуватися цією красою. Всесвіт, вдячна тобі,

– написала Саніна в інстаграмі.

На сонячних фото можна побачити, як вже доросліший син веселиться з батьками, смакує їжею, плаває на узбережжі і неймовірно проводить час.

Юлія Саніна відпочиває з сім'єю в Абу-Дабі / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

Фанати залишились в захваті від щасливих фото улюблених артистів:

"Які ж ви милі!";

"Яка краса!";

"Дуже раді за вас! Нехай все у вас буде добре";

"Такі красиві! Приємного відпочинку";

"Які фото! Райський відпочинок";

"Який вже дорослий синочок!"

Зазначимо, що під час відпочинку Юлія Саніна вже встигла дати інтерв'ю українській телеведучій Каті Осадчій, яка також показала фото з Абу-Дабі на своїй сторінці в інстаграмі.



Катя Осадча в ОАЕ / Фото з інстаграму ведучої

Чарівними знімками з цього ж готелю поділилась і головна "холостячка" країни – Ксенія Мішина.