Три дні тому багатодітна матуся Христина Решетник гайнула на Кариби, залишивши в Києві зіркового чоловіка і трьох синів. Як виявилось, її подорож приурочена до дня народження, котрий вона святкує в четвер, 25 листопада. Шоумен Григорій Решетник не зміг полетіти на курорт з дружиною, тож вітає її не особисто, а публічно в мережі.

У вітальному дописі ведучий "Холостячки" зізнався, що Христина – його найкращий подарунок. Він нібито не перестає дивуватися, як їй вистачає часу та натхнення на виховання трьох дітей і втілення всіх творчих задумів.

Романтичне послання він доповнив розкішним фото дружини у вечірній сукні з блискітками та ефектною зачіскою. Іменинниця не залишила цю публікацію без уваги.

"Моє ти щастя. Ти неймовірний чоловік! Love you to the moon (Люблю тебе до місяця – ред. Showbiz 24)", – подякувала Христина.

Дружина Григорія Решетника / Фото з інстаграму ведучого "Холостячки"

Зазначимо, Григорій Решетник відпустив дружину на Кариби саму, бо активно знімає 12 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Бізнесмен з Маямі вже встиг сходити на перші побачення з учасницями.

Кохана, з днем народження. Ти наша королева. Неймовірна красуня, космічна дружина, нереальна мамочка, чудова донька та онука, найкраща подруга й ще сто разів най-най.

Щодня дякую долі за тебе, бо ти мій найкращий подарунок. Ти дуже талановита та дуже крута, ти вмієш і встигаєш абсолютно все. Насолоджуйся життям, втілюй свої найсміливіші задуми та найпотаємніші бажання, завжди усміхайся та будь щасливою.

Люблю тебе безмежно, кохання мого життя!