Всього тиждень тому син Данило святкував день народження, а вже зараз відпочиває з батьками у райському місці, де відмінно поєдналась "східна" архітектура, зелень та блакитне море.
Цікаво Григорій Решетник вітає дружину з днем народження, поки вона відпочиває на Карибах
Яка я щаслива, що ми маємо можливість насолоджуватися цією красою. Всесвіт, вдячна тобі,
написала Саніна в інстаграмі.
На сонячних фото можна побачити, як вже доросліший син веселиться з батьками, смакує їжею, плаває на узбережжі і неймовірно проводить час.
Юлія Саніна відпочиває з сім'єю в Абу-Дабі / Фото з інстаграму співачки
Реакція мережі
Фанати залишились в захваті від щасливих фото улюблених артистів:
- "Які ж ви милі!";
- "Яка краса!";
- "Дуже раді за вас! Нехай все у вас буде добре";
- "Такі красиві! Приємного відпочинку";
- "Які фото! Райський відпочинок";
- "Який вже дорослий синочок!"
Зазначимо, що під час відпочинку Юлія Саніна вже встигла дати інтерв'ю українській телеведучій Каті Осадчій, яка також показала фото з Абу-Дабі на своїй сторінці в інстаграмі.
Катя Осадча в ОАЕ / Фото з інстаграму ведучої
Чарівними знімками з цього ж готелю поділилась і головна "холостячка" країни – Ксенія Мішина.