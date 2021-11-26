Всего прошлую неделю сын Даниил праздновал день рождения, а уже сейчас отдыхает с родителями в райском месте, где отлично смотрелась "восточная" архитектура, зелень и голубое море.

Интересно Григорий Решетник поздравляет жену с днем рождения, пока она отдыхает на Карибах

Какая я счастливая, что у нас есть возможность наслаждаться этой красотой. Вселенная, благодарная тебе,

– написала Санина в инстаграме.

На солнечных фото можно увидеть, как уже повзрослевший сын веселится с родителями, наслаждается едой, плавает на побережье и невероятно проводит время.

Юлия Санина отдыхает с семьей в Абу-Даби / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

Фанаты остались в восторге от счастливых фото любимых артистов:

"Какие же вы милые!";

"Какая красота!";

"Очень рады за вас! Пусть все у вас будет хорошо";

"Такие красивые! Приятного отдыха";

"Какие фото! Райский отдых";

"Какой взрослый сынок!"

Отметим, что во время отдыха Юлия Санина уже успела дать интервью украинской телеведущей Кате Осадчей, которая также показала фото с Абу-Даби на своей странице в инстаграме.



Катя Осадчая в ОАЭ / Фото из инстаграма ведущей

Очаровательными снимками из этого же отеля поделилась и главная "холостячка" страны – Ксения Мишина.