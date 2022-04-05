Якісь кошти на існування маю, – Ілона Гвоздьова розповіла, чи знайшла роботу в Італії

Два тижні тому Ілона Гвоздьова приїхала в Рим до сестри чоловіка, а там знайшла прихисток в італійській сім'ї. Вона шукала роботу, але нікуди не влаштувалася. За словами танцівниці, роботи немає, а місцеві не хочуть наймати українців.

З мамою і дітьми Ілона Гвоздьова оселилася в містечку в Ангуїллара-Сабація, що за 30 кілометрів від Рима. У своєму домі їх люб'язно прийняли Джанфранко і Джі-Джі, яка викладає танці.

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Ілона Гвоздьова про життя та роботу в Італії

Танцівниця на собі пересвідчилася, що в Італії не все так яскраво, як показують у новинах. Біженців з України забезпечують безкоштовним житлом і трохи їжею. Обіцяють і соціальні виплати, але Ілона Гвоздьова не може отримати їх уже 10 днів. Тож живе на власні заощадження. За її словами, на продукти йде від 10 до 15 євро на день.

З роботою, за словами зірки, теж туго. Українців, які не знають італійської або хоча б англійської на розмовному рівні, нікуди не беруть. Крім того, за біженців перед роботодавцем має ручитися місцевий.

Щодо роботи. М'яко кажучи, її немає. Ніхто з італійців не поспішає вам її давати. Якщо ви не знаєте італійської мови, не зможете працювати навіть прибиральницею,

– зізналась Ілона Гвоздьова.

Тож роботу в Італії танцівниця більше не шукає. Вона планує жити на зарплату викладачки КНУКіМу й радіє з того, що за кордоном можна розраховуватися картками українських банків.

Я вже не розглядаю цей момент, тому що не розумію, навіщо це. Дякувати Богу, з 1 квітня ми розпочали онлайн-навчання в університеті. Яку не яку роботу я вже маю, якісь кошти на існування матиму,

– поділилася танцівниця.