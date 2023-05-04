Українські зірки в Ліверпулі: хто з артистів виступить на Євробаченні-2023

Вже 9 травня в Ліверпулі стартує найочікуваніша подія року – пісенний конкурс Євробачення-2023! Хоч його й проведуть у Великій Британії, але від імені України. Зокрема, на головній сцені виступлять українські знаменитості. Хто саме і коли – розповідаємо далі.

Цього року Україну на Євробаченні представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Колектив вже прибув у Ліверпуль, де долучиться до заходів, які проводять напередодні конкурсу, а також візьме участь в репетиціях. Та окрім TVORCHI в прямому ефірі з Великої Британії побачимо виступи ще кількох українських виконавців.

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Українські артисти, які виступлять на Євробаченні-2023

У півфіналах конкурсу, які пройдуть 9 та 11 травня, у перервах між виступами конкурсантів виступлять п'ятеро українських артистів: Alyosha, Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька та Юлія Саніна. Зазначимо, що лідерка The Hardkiss також буде однією з чотирьох ведучих Євробачення, тому її в ефірі будемо бачити досить часто.



Українські зірки на Євробаченні-2023 / Фото "Суспільне"

Також українських виконавців можна буде побачити у Містечку Євробачення, яке почне діяти 5 травня на Pier Head у Ліверпулі – місці на березі річки в центрі міста. Містечко відкриють переможці Євробачення-2022 – гурт Kalush Orchestra.

8 травня у фан-зоні конкурсу виступлять гурти "Антитіла" та Go_A , співачки Alyona Alyona та Jerry Heil . Нагадаємо, що Jerry Heil також боролася за право представляти Україну на Євробаченні-2023, але у фіналі Нацвідбору її перемогли TVORCHI.

, співачки . Нагадаємо, що Jerry Heil також боролася за право представляти Україну на Євробаченні-2023, але у фіналі Нацвідбору її перемогли TVORCHI. А 11 травня Джамала у супроводі філармонійного оркестру презентує альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень.

Переможці минулого року повернуться на сцену Євробачення 13 травня. Kalush Orchestra відкриє фінал і покаже автентичний і дуже сучасний перформанс в опенінг акті – "Голоси нового покоління". А Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів. Їхній номер буде "симбіозом британської та української музики".



Українські артисти у фіналі Євробачення / Фото "Суспільне"

Євробачення-2023: головне, що треба знати про конкурс