Так что 24 Канал подготовил подборку о звездах, которые летом стали родителями. В материале собрана информация как об украинских, так и о мировых знаменитостях.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа

Супруги тщательно скрывали, что ждут рождения ребенка. О беременности жены бизнесмен сообщил только в мае, а уже 2 июня Лиза родила сына Георгия. В июле Макацария с женой окрестил сына. Церемония прошла в церкви Кашвети, которая расположена в центре Тбилиси.



Иракли Макацария с сыном и женой / Фото с инстаграмма бизнесмена

Аль Пачино и Нур Альфалла

Голливудский актер и режиссер, которому уже 83 года, в четвертый раз стал отцом. Его новая 29-летняя любимая родила ему сына по имени Роман.



Первое фото сына Аль Пачино / Фото из инстаграммаНур Альфаллы

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд

18 июня звезды во второй раз стали родителями. Малыша назвали Рио Джон Чмерковский. Максим и Пета также воспитывают сына Шая Александра.



Макс Чмерковский с двумя сыновьями / Фото из инстаграмма

Брианна Гови и Мэтт Зиринг

Американская актриса Брианна Гови, звезда сериала Netflix "Джинни и Джорджия", впервые стала матерью в начале лета. Она родила первенца от адвоката Мэтта Зиринга. Учитывая фото, которое актриса опубликовала в своем инстаграмме, можно сделать вивод, что она родила девочку.



Брианна Гови с первенцем / Фото из инстаграмма актрисы

Марк Энтони и Надя Феррейра

Бывший муж Дженнифер Лопес стал отцом в седьмой раз. Его 24-летняя жена Надя Феррейра родила ребенка в День отца, 18 июня.



Марк Энтони с сыном / Фото из инстаграмма певца

Лиза Крутикова и ее муж Костя

Елизавета Крутикова – участница шоу "Холостяк-11" и "Украина имеет талант" стала мамой 24 июня. У новоиспеченной мамочки родился сын. Малыша назвали Дэни.



Лиза Крутикова с мужем и сыном / Фото из инстаграмма гимнастки

Андрей Любка и Юлия Пелипчук

Украинский писатель во второй раз стал отцом. Его жена Юлия родила дочь, которую родители назвали Яриной. Отметим, у Любки есть еще одна дочь – Ульяна, которая родилась в июне 2020 года.



Андрей Любка с женой и детьми / Фото из фейсбука писателя

Джон Ледженд и Крис Тейген

Певец Джон Ледженд и модель и ведущая Крис Тейген в четвертый раз стали родителями. Супруги воспользовались услугами суррогатной матери Александры. Впоследствии звездная мамочка сообщила, что назвала новорожденного сына в честь суррогатной матери, его имя – Рен Александр Стивенс.



Крисси Тейген с детьми / Фото из инстаграмма модели

Алла Костромичева и Джейсон Капоне

Украинская модель во второй раз стала мамой. Она родила дочь Аврора. К тому же Алла вместе со своим мужем Джейсоном Капоне воспитывают 7-летнего сына Сальваторе.



Первое фото дочери Аллы Костромичевой / Фото из инстаграмма модели

Наоми Кэмпбелл

Модель и актриса во второй раз стала мамой, теперь у нее есть сын. Поклонники подозревают, что Наоми воспользовалась услугами суррогатной матери. У знаменитости также есть дочь Люси.



Наоми Кэмпбелл с сыном и дочерью / Фото из инстаграмма звезды

Ната Жижченко и Евгений Филатов

В июле солистка группы ONUKA родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. Звезда также воспитывает трехлетнего сына Александра.



Ната Жижченко со своими детьми / Фото из инстаграмма певицы

Алексей Тригубенко

Финалист первого сезона "Холостячки" с участием Ксении Мишиной Алексей Тригубенко стал отцом первенца. У него родился сын, которого назвали Марком.



Алексей Тригубенко с сыном / Фото с инстаграмма блоггера

Борис и Кэтрин Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в восьмой раз стал папой. Его жена Кэтрни родила сына. Мальчика назвали Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон.



Кэтрин Джонсон с сыном / Фото из инстаграмма

Линдси Лохан

Голливудская актриса Линдси Лохан впервые стала мамой. 37-летняя звезда родила сына и уже рассекретила его имя. Мальчика назвали очень необычно – Луай, что в переводе с арабского означает "защитник".



Беременная Линдси Лохан / Фото из инстаграмма актрисы

Тимур и Инна Мирошниченко

Звездные супруги в третий раз стали родителями. Они усыновили малыша Марселя из детдома. Мальчику 2 августа исполнилось 2 года. Добавим, что у Тимура и Инны также есть двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марк.



Многодетная семья Мирошниченко / Фото из инстаграмма Инны Мирошниченко

Рианна и A$AP Rocky

СМИ сообщают, что исполнительница во второй раз стала мамой. По их информации, артистка родила девочку бойфренду A$AP Rocky. Однако официальной информации до сих пор нет.



Беременная Рианна / Фото с инстаграмма певицы

Ivan NAVI

22 августа певец впервые стал отцом. Ivan NAVI стал отцом сына, которого они с женой назвали Дарий.



Сын Ивана Нави / Фото с инстаграмма исполнителя

Таня Парфильева и Иван Кришталь

Популярная украинская блоггерша также 22 августа порадовала поклонников новостью о рождении ребенка. Она стала мамой сына, которого молодые родители назвали Александром.