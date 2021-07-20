Як йдеться в джерелі, через пандемію артисти заробляли не з концертів, а з продажу альбомів і зі стрімінгових сервісів. Хто ж опинився в рейтингу музикантів-багатіїв, дізнавайтеся нижче.

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Рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2020 року

1. Тейлор Свіфт – 23,8 мільйона доларів

Поява 31-річної співачки на першій сходинці рейтингу найбагатших музикантів не стала несподіванкою. Однак навіть її доходи разюче знизилися в порівнянні з 2019 роком. Вона заробила на 76 мільйонів менше!

​2. Post Malone – 23,2 мільйона доларів

Репер один з небагатьох зірок, які гастролювали до спалаху пандемії коронавірусу. Лише за одне шоу в Денвері, що в Колорадо, він заробив 12,4 мільйона доларів.

​3. Селін Діон – 17,5 мільйонів доларів

Артистка заробила 49,8 мільйона доларів на продажу квитків на шоу світового туру Courage. Відбулось це до того, як спалахнув COVID-19.

​4. Eagles – 16,3 мільйона доларів

​5. Біллі Айліш – 14,7 мільйона доларів

​6. Drake – 14,2 мільйона доларів

​7. Queen – 13,2 мільйона доларів

​8. The Beatles – 12,9 мільйона доларів

​9. YoungBoy Never Broke Again – 11,9 мільйона доларів

​10. Lil Baby – 11,7 мільйона доларів