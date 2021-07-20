Как говорится в источнике, из-за пандемии артисты зарабатывали не с концертов, а с продажи альбомов и со стриминговых сервисов. Кто же оказался в рейтинге музыкантов-богачей, узнавайте ниже.

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Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года

1. Тейлор Свифт – 23,8 миллиона долларов

Появление 31-летней певицы на первой строчке рейтинга самых богатых музыкантов не стало неожиданностью. Однако даже ее доходы разительно снизились по сравнению с 2019 годом. Она заработала на 76 миллионов меньше!

​2. Post Malone – 23,2 миллиона долларов

Рэпер один из немногих звезд, которые гастролировали до вспышки пандемии коронавируса. Только за одно шоу в Денвере, что в Колорадо, он заработал 12,4 миллиона долларов.

​3. Селин Дион – 17,5 миллиона долларов

Артистка заработала 49,8 миллиона долларов на продаже билетов на шоу мирового тура Courage. Произошло это до того, как вспыхнул COVID-19.

​4. Eagles – 16,3 миллиона долларов

​5. Биллі Айлиш – 14,7 миллиона долларов

​6. Drake – 14,2 миллиона долларов

​7. Queen – 13,2 миллиона долларов

​8. The Beatles – 12,9 миллиона долларов

​9. YoungBoy Never Broke Again – 11,9 миллиона долларов

​10. Lil Baby – 11,7 миллиона долларов