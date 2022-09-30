Українська співачка Джамала бере участь у польських "Танцях з зірками", тому тимчасово живе у Варшаві. До певного часу зірка жила окремо від дітей – вони були в іншій країні разом з її сестрою.

Читайте також Даніель Салем, Осадча і Мірошниченко: які зірки хочуть всиновити дітей

Джамала перевезла дітей

Тепер же Джамала повідомила, що її діти переїхали до Варшави. Так знаменитості значно легше.

Зараз мені легше, діти зі мною. Тому якщо відчиняться двері, не дивуйтеся, з ними бабуся. Мені набагато легше цього тижня,

– зізналась артистка.

Джамала з синами / Фото з інстаграму Джамали

Зауважимо, син Джамали одного разу навіть побував на одному з ефірів з маминою участю. Емір прийшов до неї на репетицію, побував на знімальному майданчику, де познайомився з партнером Джамали – польським танцівником Яцеком Єшке.

Джамала також розповіла про свої враження від участі у польських "Танцях". Вона зізналась, що на її настрій дуже впливають події в Україні.

"Минулого тижня у мене був пасодобль, було відчуття, що все, я не можу ніяк ні танцювати, ні посміхатись, ні знаходити потрібних слів. Я невіддільна частина своєї країни, коли чую позитивні новини — у мене і ноги міцніші, і плечі розкриваються. А чую щось погане — буває і сумно, розпач і навіть сльози. Проте мене надихає, що вперше на проєкті ініціювали можливість збору коштів. Польща постійно говорить про Україну".

Нагадаємо, Джамалі й раніше було дуже важко переживати розлучення з рідними та самотність, з якою вона стикнулась у Польщі. "Я дуже втомилася, я знову одна, не хочу. Хочу, щоб ми перемогли швидше і повернулося життя", – казала співачка.