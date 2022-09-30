Украинская певица Джамала принимает участие в польских "Танцах со звездами", поэтому временно живет в Варшаве. До поры до времени звезда жила отдельно от детей – они были в другой стране вместе с ее сестрой.

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Джамала перевезла детей

Теперь же Джамала сообщила, что ее дети переехали в Варшаву. Так знаменитости гораздо легче.

Сейчас мне полегче, дети со мной. Поэтому если откроется дверь, не удивляйтесь, с ней бабушка. Мне гораздо легче на этой неделе,

– призналась артистка.

Джамала с сыновьями / Фото из инстаграма Джамалы

Отметим, сын Джамалы однажды даже побывал на одном из эфиров с маминым участием. Эмир пришел к ней на репетицию, побывал на съемочной площадке, где познакомился с партнером Джамалы – польским танцовщиком Яцеком Ешке.

Джамала также рассказала о своих впечатлениях от участия в польских "Танцах". Она призналась, что на ее настроение оказывают большое влияние события в Украине.

"На прошлой неделе у меня был пасодобль, было ощущение, что все, я не могу никак ни танцевать, ни улыбаться, ни находить нужные слова. Я неотделимая часть своей страны, когда слышу положительные новости — у меня и ноги крепче, и плечи раскрываются. А слышу что-то плохое – бывает и грустно, отчаяние и даже слезы. Однако меня вдохновляет, что впервые на проекте инициировали возможность сбора средств. Польша постоянно говорит об Украине".

Напомним, Джамали и раньше было очень тяжело переживать развод с родными и одиночество, с которым она столкнулась в Польше. "Я очень устала, я снова одна, не хочу. Хочу, чтобы мы победили быстрее и вернулась жизнь", – говорила певица.