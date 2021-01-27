Ксенія Мішина та Олександр Еллерт викликають неймовірну цікавість у фанів. Днями переможець "Холостячки" сказав, що Ксенія "приголомшлива" у ліжку, а найсексуальніше у ній – все.

Джерело: інстаграм Ксенії Мішиної

Пара Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта є одною з найпопулярніших серед українських шанувальників. Герої "Холостячки" задовільняють бажання фанів знати все про життя пари.

До слова Олексій Тригубенко розповів, як ставиться до стосунків Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Олександр Еллерт відповів на запитання фанів

Ксенія Мішина зачитувала запитання Олександру Еллерта на різні відверті теми їхнього спільного життя. Автор "Кварталу 95" відповідав на них чесно, але з властивим йому гумором.

Прихильників пари часто цікавила тема сексу на проєкті. Тому Олександру довелося відповісти на запитання, яка Ксенія Мішина в ліжку, на що він відповів: "Зручна". Комік згодом сказав, що фанам не варто запитувати таке, адже це непристойно. Однак Ксенія Мішина наполягла, щоб Олександр відповів чесно. Тому він наприкінці сказав: "Приголомшлива".

Шанувальники поцікавились, чи обіймає Еллерт Мішину тоді, коли він злий. Дівчина хотіла одразу ж повідомити, що не обіймає. Та Саша зазначив, що незважаючи на те, що він також у такі моменти не має настрою, він однаково її притискає до себе, "сціпивши зуби".

Також одним із запитань було: "Що найсексуальніше в дівчині, а саме в Ксюші, на твій погляд?". Олександр заявив, що ніс. Але додав, що насправді "все в комплексі". Також Еллерт зізнався, що є з Ксенією щасливим.

Інші підписники поцікавились, що пару дратує один в одному. Ксенія зізналась, що ображене обличчя коханого. Натомість він сказав, що його дратує, коли дівчина говорить, що вона "товста, жирна і погладшала".