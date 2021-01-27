Ксения Мишина и Александр Эллерт вызывают невероятное любопытство у фанов. На днях победитель "Холостячки" сказал, что Ксения "потрясающая" в постели, а самое сексуальное в ней – все.

Источник: инстаграм Ксении Мишиной

Пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта является одной из самых популярных среди украинских поклонников. Герои "Холостячки" удовлетворяют желание фанов знать все о жизни пары.

К слову Алексей Тригубенко рассказал, как относится к отношениям Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Александр Эллерт ответил на вопросы фанов

Ксения Мишина зачитывала вопросы Александру Эллерту на различные откровенные темы их совместной жизни. Автор "Квартала 95" отвечал на них честно, но со свойственным ему юмором.

Поклонников пары часто интересовала тема секса на проекте. Поэтому Александру пришлось ответить на вопрос, какая Ксения Мишина в постели, на что он ответил: "Удобная". Комик впоследствии сказал, что фанам не стоит спрашивать такое, ведь это неприлично. Однако Ксения Мишина настояла, чтобы Александр ответил честно. Поэтому он в конце сказал: "Потрясающая".

Поклонники поинтересовались, обнимает ли Эллерт Мишину тогда, когда он зол. Девушка хотела сразу же сообщить, что не обнимает. Но Саша отметил, что несмотря на то, что он также в такие моменты не имеет настроения, он все равно ее прижимает к себе, "стиснув зубы".

Также одним из вопросов было: "Что самое сексуальное в девушке, а именно в Ксюше, на твой взгляд?". Александр заявил, что нос. Но добавил, что на самом деле "все в комплексе". Также Эллерт признался, что счастлив с Ксенией.

Другие подписчики поинтересовались, что пару раздражает друг в друге. Ксения призналась, что обиженное лицо любимого. В то же время он сказал, что его раздражает, когда девушка говорит, что она "толстая, жирная и поправилась".