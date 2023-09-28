Різниця колосальна: Мірошниченки показали, як змінився названий син після всиновлення
Джерело:Інна Мірошниченко
Тімур та Інна Мірошниченки оприлюднили фото названого сина до та після всиновлення. За час з ними Марсель кардинально змінився.
Тімур та Інна Мірошниченки всиновили дитину близько кількох місяців тому. За цей час малюк разюче змінився.
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Як змінився названий син Мірошниченків
Зіркові батьки вирішили наочно продемонструвати, як змінився їхній син. Вони показали перше фото Марселя – таким вони побачили малюка вперше. На знімку хлопчик засмучений та здається, ніби він мало не плаче.
Це єдине фото, яке має Марсель за 1 рік і 10 місяців життя. Але воно якнайкраще ілюструє, що кожній дитині потрібна сім'я,
– поділилась Інна Мірошниченко.
Марсель до всиновлення / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко
Друга світлина – це один з останніх кадрів названого сина Мірошниченків. Хлопчика сфотографували під час розваг, коли він щиро усміхався.
Марсель після всиновлення / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко
Шанувальники захоплюються Тімуром та Інною Мірошниченками. Вони дякують, що дитина отримала можливість мати люблячих батьків.
- "Інна, я захоплююся тобою", – написала Маша Єфросиніна.
- "Щаслива за малюка. Різниця колосальна, ваша сім'я зробила диво для цього хлопчика та відкрила просто новий всесвіт";
- "Я просто в захваті, яку колосальну роботу ви зробили й робите. Щастя вам і вашій сім'ї. Після вашої історії мені теж захотілось зробити хоча б одне дитя щасливим";
- "Ви чудові батьки, дитина розквітла, видно, що він щасливий хлопчик, який живе в любові";
- "Ридати хочеться, так боляче за цих діток. Ви з Інною взірець! Дякую за те, що є такі добрі люди як ви";
- "На очах сльози. Сльози смутку за те, що пережила ця дитина та одночасно сльози радості за те, що дитина тепер в родині й в любові".
Про які ще зміни розповідав Тімур
Тімур Мірошниченко розповідав Олені Кравець, які фізичні зміни відбулися з названим сином. Він почав усміхатися та краще реагувати, показувати свій характер. За словами ведучого, раніше Марсель мовчав, навіть коли вдарявся. Також він розвивається у мовленні – вже називає Інну мамою.
"Якщо порівняти з тим, що зараз, то це дві абсолютно різні людини – очі, посмішка, емоції. Він вже розуміє, що в нього є батьки, а також брат і сестра", – розповідав Тімур Мірошниченко.