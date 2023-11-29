Як виглядають переможці усіх сезонів шоу "Х-Фактор": фото тоді й зараз
Музичне вокальне шоу "Х-Фактор" було одним з найпопулярніших проєктів в Україні. Чимало вихідців шоу зараз стали відомими артистами. Як зараз виглядають переможці усіх сезонів – дивіться далі.
24 Канал зібрав фото усіх переможців вокального шоу. Ви можете порівняти, як змінилися ці виконавці з моменту участі в "Х-Факторі" та як виглядають зараз.
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Олексій Кузнєцов
Переможець першого проєкту вже багато років тому переїхав у США, де зараз і живе. Він займається не лише музикою, але й спортом.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Віктор Романченко
Тріумфатор 2 сезону виступав з гуртом Queen та Адамом Ламбертом, писав нові треки та пробував свої сили на Нацвідборі на Євробачення. Зараз він рідше з'являється в мережі.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Аїда Ніколайчук
Співачка переїхала до США після повномасштабного вторгнення. Вона продовжує писати нову музику українською мовою.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Сашко Порядинський
З моменту перемоги на "Х-Факторі" Олександр схуд на десяток кілограмів, писав пісні та хотів представляти Україну на Євробаченні. Зараз невідомо, чим займається артист.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Дмитро Бабак
До вторгнення Дмитро активно займався музикою, але з 2022 року вирішив призупинити цю діяльність та став стилістом-перукарем.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
MELOVIN
Співак активно розвиває свою музичну кар'єру. Він вже брав участь у Євробаченні, але вирішив знову спробувати свої сили у Нацвідборі.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Севак Ханагян
У 2018 році Севак представляв Вірменію на 63-пісенному конкурсі Євробачення. Зараз він живе і працює в Росії.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Михайло Панчишин (PTASHKIN)
Михайло Панчишин став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення. Також він взяв участь у європейському сезоні "Голосу країни", де здобув перемогу.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
ZBSband
Після перемоги у шоу музиканти представили дебютний альбом. Зараз вони проводять благодійні концерти та допомагають ЗСУ.
Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24
Еліна Іващенко
Артистка брала участь не тільки в "Х-Факторі", але й у шоу "Голос. Діти". Дівчина оскандалилась виступом з Іриною Білик у Білорусі у 2021 році. Зараз вона працює на круїзному лайнері.