24 Канал зібрав фото усіх переможців вокального шоу. Ви можете порівняти, як змінилися ці виконавці з моменту участі в "Х-Факторі" та як виглядають зараз.

До слова Переможець "Фабрики зірок", якому пророкували славу: що стало зі Стасом Шурінсом і де він зараз

Олексій Кузнєцов

Переможець першого проєкту вже багато років тому переїхав у США, де зараз і живе. Він займається не лише музикою, але й спортом.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Віктор Романченко

Тріумфатор 2 сезону виступав з гуртом Queen та Адамом Ламбертом, писав нові треки та пробував свої сили на Нацвідборі на Євробачення. Зараз він рідше з'являється в мережі.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Аїда Ніколайчук

Співачка переїхала до США після повномасштабного вторгнення. Вона продовжує писати нову музику українською мовою.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Сашко Порядинський

З моменту перемоги на "Х-Факторі" Олександр схуд на десяток кілограмів, писав пісні та хотів представляти Україну на Євробаченні. Зараз невідомо, чим займається артист.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Дмитро Бабак

До вторгнення Дмитро активно займався музикою, але з 2022 року вирішив призупинити цю діяльність та став стилістом-перукарем.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

MELOVIN

Співак активно розвиває свою музичну кар'єру. Він вже брав участь у Євробаченні, але вирішив знову спробувати свої сили у Нацвідборі.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Севак Ханагян

У 2018 році Севак представляв Вірменію на 63-пісенному конкурсі Євробачення. Зараз він живе і працює в Росії.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Михайло Панчишин (PTASHKIN)

Михайло Панчишин став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення. Також він взяв участь у європейському сезоні "Голосу країни", де здобув перемогу.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

ZBSband

Після перемоги у шоу музиканти представили дебютний альбом. Зараз вони проводять благодійні концерти та допомагають ЗСУ.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24

Еліна Іващенко

Артистка брала участь не тільки в "Х-Факторі", але й у шоу "Голос. Діти". Дівчина оскандалилась виступом з Іриною Білик у Білорусі у 2021 році. Зараз вона працює на круїзному лайнері.



Як змінилися переможці "Х-Фактора" / Колаж Showbiz 24