24 Канал собрал фото всех победителей вокального шоу. Вы можете сравнить, как изменились эти исполнители с момента участия в "Х-Факторе", и как выглядят сейчас.
К слову Победитель "Фабрики звезд", которому прочили славу: что стало со Стасом Шуринсом и где он сейчас
Алексей Кузнецов
Победитель первого проекта уже много лет назад переехал в США, где сейчас живет. Он занимается не только музыкой, но и спортом.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Виктор Романченко
Триумфатор 2 сезона выступал с группой Queen и Адамом Ламбертом, писал новые треки и пробовал свои силы на Национальном отборе на Евровидение. Сейчас он реже появляется в сети.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Аида Николайчук
Певица переехала в США после полномасштабного вторжения. Она продолжает писать новую музыку на украинском языке.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Саша Порядинский
С момента победы на "Х-Факторе" Александр похудел на десяток килограммов, писал песни и хотел представлять Украину на Евровидении. Сейчас не известно, чем занимается артист.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Дмитрий Бабак
До вторжения Дмитрий активно занимался музыкой, но с 2022 года решил приостановить эту деятельность и стал стилистом-парикмахером.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
MELOVIN
Певец активно развивает свою музыкальную карьеру. Он уже участвовал в Евровидении, но решил снова попробовать свои силы в Нацотборе.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Севак Ханагян
В 2018 году Севак представлял Армению на 63-песенном конкурсе Евровидения. Сейчас он живет и работает в России.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Михаил Панчишин (PTASHKIN)
Михаил Панчишин встал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения. Также он принял участие в европейском сезоне "Голоса страны", где одержал победу.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
ZBSband
После победы в шоу музыканты представили дебютный альбом. Сейчас они проводят благотворительные концерты и помогают ВСУ.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24
Элина Иващенко
Артистка принимала участие не только в "Х-Факторе", но и в шоу "Голос. Дети". Девушка оскандалилась выступлением с Ириной Билык в Беларуси в 2021 году. В настоящее время она работает на круизном лайнере.
Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24