24 Канал собрал фото всех победителей вокального шоу. Вы можете сравнить, как изменились эти исполнители с момента участия в "Х-Факторе", и как выглядят сейчас.

К слову Победитель "Фабрики звезд", которому прочили славу: что стало со Стасом Шуринсом и где он сейчас

Алексей Кузнецов

Победитель первого проекта уже много лет назад переехал в США, где сейчас живет. Он занимается не только музыкой, но и спортом.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Виктор Романченко

Триумфатор 2 сезона выступал с группой Queen и Адамом Ламбертом, писал новые треки и пробовал свои силы на Национальном отборе на Евровидение. Сейчас он реже появляется в сети.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Аида Николайчук

Певица переехала в США после полномасштабного вторжения. Она продолжает писать новую музыку на украинском языке.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Саша Порядинский

С момента победы на "Х-Факторе" Александр похудел на десяток килограммов, писал песни и хотел представлять Украину на Евровидении. Сейчас не известно, чем занимается артист.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Дмитрий Бабак

До вторжения Дмитрий активно занимался музыкой, но с 2022 года решил приостановить эту деятельность и стал стилистом-парикмахером.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

MELOVIN

Певец активно развивает свою музыкальную карьеру. Он уже участвовал в Евровидении, но решил снова попробовать свои силы в Нацотборе.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Севак Ханагян

В 2018 году Севак представлял Армению на 63-песенном конкурсе Евровидения. Сейчас он живет и работает в России.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Михаил Панчишин (PTASHKIN)

Михаил Панчишин встал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения. Также он принял участие в европейском сезоне "Голоса страны", где одержал победу.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

ZBSband

После победы в шоу музыканты представили дебютный альбом. Сейчас они проводят благотворительные концерты и помогают ВСУ.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24

Элина Иващенко

Артистка принимала участие не только в "Х-Факторе", но и в шоу "Голос. Дети". Девушка оскандалилась выступлением с Ириной Билык в Беларуси в 2021 году. В настоящее время она работает на круизном лайнере.



Как изменились победители "Х-Фактора" / Коллаж Showbiz 24