Стас Шурінс народився у Латвії, там і розпочалася його музична кар'єра, розповідає 24 Канал. Він перемагав у конкурсах, займався вокалом з топовими музикантами і виступав на міжнародних конкурсах.

Пік кар'єри Стаса Шурінса

В Україні Стас Шурінс прогримів як учасник "Фабрики зірок" у 3 сезоні. У проєкті він представив кілька авторських пісень, яким вдалося стати хітами. У новорічну ніч стало відомо, що Стас Шурінс здобув перемогу у проєкті.

Стас Шурінс – "Не сходи с ума": дивіться відео онлайн

Шурінсу пророкували популярність і славу, продюсер "Фабрики" Костянтин Меладзе часто згадував про вокальний та композиторський талант Стаса.

Після перемоги Стас Шурінс продовжував випускати нові пісні та брати участі у різних проєктах в Україні. Артист став одним із 25 найкрасивіших чоловіків України 2011 року за версією Viva!.



Стас Шурінс / Фото Viva

Як Шурінс пішов зі сцени

У 2014 році Стас Шурінс поїхав з України. Спершу пішли чутки, що все через Революцію Гідності та війну. Та згодом виявилося, що співак та його дружина поїхали до Німеччини – коханій потрібно було лікування від раку.

Через 2 роки Стас Шурінс повернувся до музики та взяв участь у "Голосі країни" – The Voice Of Germany. Він дійшов до фіналу проєкту, але не здобув перемогу. Тоді він випустив пісню You Can Be, яку присвятив параолімпійським спортсменам. Згодом він то писав нові пісні, то переспівував хіти та викладав це на своїй сторінці.

Стас Шурінс на The Voice Of Germany: відео

Що Стас Шурінс каже про війну

У квітні 2022 року Стас Шурінс висловився про війну у пісні та відео. У ролику він показав кадри з війни в Україні та закликав зупинити вбивства.

Після цього співак знову на рік замовк і повернувся у мережу навесні. Він продовжує викладати відео, де співає на камеру.

Стас Шурінс – One Of Them: дивіться відео онлайн

Особисте життя Шурінса

Стас Шурінс одружився ще у 2012 році. Він не розсекречує свою кохану – відомо лише те, що її звати Віолета. У 2020 році співак присвятив їй пісню Oxygen.

Відомо, що під час "Фабрики зірок" Шурінс зустрічався з MamaRika, тоді вона була відома як Еріка. Зірка згадувала про колишнього коханого навесні цього року. Вона розповіла, що не тримає з ним контакту.

Соромно відповідати. В нас реально був роман. Я не знаю, що з ним, як у нього склалася доля. Після "Фабрики" бачились кілька разів. Тусили разом, а потім загубилися. Наша історія із ним закінчилася. Ми не контактували, він мені не близька людина дуже давно. Навіть думки не було, щоби йому написати після повномасштабного вторгнення. Він дуже класний, талановитий. Бажаю йому всього найкращого,

– казала артистка.



Стас Шурінс та Еріка / Фото з соцмереж