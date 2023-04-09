Бессменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник устроил семейный день и повел детей во Владимирский собор, Ирина Федишин провезла ивовые веточки через пол Украины, а Лилия Ребрик показала своих "котиков". Подробнее о том, как украинские звезды празднуют Вербное воскресенье и что желают поклонникам, в материале 24 Канала.

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Катя Осадчая

"С Вербным воскресеньем и с Пасхой всех, кто празднует сегодня. Согласия между нами, всеми украинцами, пусть принесут пасхальные праздники! Принесут победу, мир и здоровье каждому, кто на фронте и в тылу, всем, кто дома и за границей, всем, кто верит в Бога и нет. Все мы едины в нашей борьбе и едины в желании жить нашу жизнь", – поздравила Катя Осадчая.

Григорий и Кристина Решетники

"Поздравляем Вас с праздником. Пусть Господь хранит нашу страну и каждую украинскую семью", – подписали Решетники. Вместе с тремя сыновьями они освящали веточки во Владимирском кафедральном соборе Шевченковского района Киева.

Юрий Горбунов

"Пусть Вербное воскресенье еще больше приблизит нас к великой победе! Пусть Бог бережет всех нас и помогает нашим защитникам! Отныне через неделю Пасха", – пожелал телеведущий в инстаграме.

Ирина Федишин

"С Вербным воскресеньем. Через неделю Пасха! Всем крепкого здоровья и скорейшей победы нам", – высказалась Ирина Федишин. Кстати, с ивовыми веточками она проехала от Львова в Умань, ведь в праздник выступает в Черкасской области.

Лилия Ребрик

"Сегодня Вербное воскресенье. Мои котики рядом. Поздравляем вас с этим праздником. Пусть исполнится самое главное желание каждого, а с ним вернется неподдельная радость в нашу жизнь. А сегодня дышим каждой клеточкой и верим в самое лучшее", – вдохновила позитивом Лилия Ребрик.

Ольга Сумская

"С Вербным воскресеньем, родные", – лаконично поздравила актриса и опубликовала фото из фото проекта дизайнера Екатерины Потловой. В нем Ольга Сумская снялась в красочном платье от Юлии Магдич.