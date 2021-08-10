Як же мені пощастило, – Монатік романтично привітав кохану з днем народження
Джерело:інстаграм Монатіка
У вівторок, 10 серпня, дружині Монатіка Ірині виповнюється 35 років. З нагоди дня народження артист, як і з року в рік, присвятив коханій вірш. Він красномовно заявив, що йому з нею надзвичайно пощастило.
Співак подбав про те, щоб день народження Ірини Демічевої було незабутнім. Він взяв паузу між гастролями й полетів з сім'єю за кордон. Монатік з дружиною і дітьми зупинилися у розкішній віллі з басейном. Невідомо, який презент артист підготував коханій, однак після опівночі привітав її публічно.
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В особистому профілі з 2,5-мільйонною аудиторією Монатік опублікував відео з-за лаштунків зйомки для глянцю L'Officiel, обкладинку якого він прикрасив з дружиною і синами. У підписі до романтичного допису співак залишив "свіжий" вірш, який написав коханій.
"Как же мне повезло, ты такая одна! Я думаю с трепетом, так осторожно! Ведь даже в беде, даже на дне. Свою половину найти все же можно", – заявив Монатік.
На особистій сторінці в інстаграмі Ірина Демічева показала, як її привітали сини Данило і Платон. Вони намалювали для мами листівку, на якій зобразили всю сім'ю. Хлопці навіть спробували вказати вік іменинниці, однак з цифрами в них поки складається не дуже добре.
Привіт, мої щасливі 35,
– лаконічно підписала дружина Монатіка.
Як дружину Монатіка привітали зіркові друзі
- Надя Дорофєєва: "Боже, як красиво! Ірочко, з днем народження, прекрасна";
- Володимир Дантес: "Ірочко, з днем народження! Обожнюю тебе, твій гумор і обожнюю, коли ми проводимо час разом. З тобою завжди цікаво! Обіймаю";
- Леся Нікітюк: "З днем народження! Золота людинка";
- Юлія Саніна: "Ірочко, з днем народження. Будь найщасливішою на землі, у тебе є все для цього";
- Ілона Гвоздьова: "Дорога, вітаю від щирого серця. Ти чудова";
- Слава Дьомін: "Нехай твій внутрішній стрижень і душевна сила не вичерпується ніколи! З днем народження";
- Соня Плакидюк: "Ірочко, ти одна з найнеймовірніших жінок, яких я знаю. Захоплююся тобою і вашою з Монатіком сім'єю! З днем народження і будь самою приголубленою і щасливою".