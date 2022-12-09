"Ніхто не програв": як завершився скандал навколо квартири ексдружини Віктора Павліка
Джерело:Катерина Реп'яхова
Катерина Реп'яхова розповіла, чим завершився гучний скандал навколо колишньої дружини Віктора Павліка та її квартири. За словами блогерки, всі залишилися у виграші.
Рік тому у мережі обговорювали скандал з колишньою дружиною Віктора Павліка. Після публічних суперечок і сварок історія завершилась з вигодою для всіх.
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Завершення історії з квартирою Павліка
Катерина Реп'яхова розповіла в інстаграм-сторіз, що якраз рік тому мережа гуділа новинами про те, що Віктор Павлік начебто виганяє колишню дружину з дому. Тепер у скандалі поставлена крапка.
Звісно, на меті ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. Я маю документи, де вказано, що колишня дружина не має претензій до колишнього чоловіка,
– розповіла блогерка.
Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграм-сторіз
Катерина подякувала рієлтору, який зміг продати частину квартири під час війни. Вона зізналась, що вирішення цієї ситуації – радість для всіх.
"Цей кредит – він був взятий 15 років тому. Мій чоловік відніс туди понад 500 тисяч доларів, а вартість квартири на сьогодні десь 120 тисяч доларів. Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже сильно безглуздий. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік кожного місяця відносить до банку по 30 – 40 – 50 тисяч гривень просто ні за що. Все це закінчилося, я була ініціатором. Мені здається, що все це добре закінчилося. Ніхто не програв, всі лише виграли. Наче хепі-енд".
Коротко згадуємо цей скандал
- У жовтні минулого року колишня дружина Віктора Павліка оголосила, що музикант начебто виселяє її з квартири. Хоч раніше він начебто обіцяв повністю сплатити кредит за неї, а також віддати житло.
- Катерина Реп'яхова пояснила ситуацію з її боку. Вона розповіла, що сім'я не справляється з витратами – виховання сина, комунальні послуги та ще й утримання квартири.
- Віктор Павлік обговорював з Ларисою Созаєвою два варіанти: продати квартиру та розпорядитись грішми за її бажанням, або залишити дім, але самостійно сплачувати послуги. На жодну з умов колишня дружина не погоджувалась, але згодом стало відомо, що квартиру все-таки продадуть.