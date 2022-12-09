Год назад в сети обсуждали скандал с бывшей супругой Виктора Павлика. После публичных споров и ссор история завершилась с выгодой для всех.

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Завершение истории с квартирой Павлика

Екатерина Репяхова рассказала в инстаграм-сториз, что как раз год назад сеть гудела новостями о том, что Виктор Павлик вроде бы выгоняет бывшую жену из дома. Теперь в скандале поставлена точка.

Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу,

– рассказала блогерша.



Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз

Екатерина поблагодарила риелтора, который смог продать часть квартиры во время войны. Она призналась, что решение этой ситуации – радость для всех.

"Этот кредит – он был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда свыше 500 тысяч долларов, а стоимость квартиры на сегодня где-то 120 тысяч долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень нелеп. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30 – 40 – 50 тысяч гривен просто ни за что… Все это закончилось, я была инициатором… Мне кажется, что все это хорошо закончилось. Все только выиграли. Вроде хеппи-энд".

Кратко вспоминаем этот скандал