Год назад в сети обсуждали скандал с бывшей супругой Виктора Павлика. После публичных споров и ссор история завершилась с выгодой для всех.
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Завершение истории с квартирой Павлика
Екатерина Репяхова рассказала в инстаграм-сториз, что как раз год назад сеть гудела новостями о том, что Виктор Павлик вроде бы выгоняет бывшую жену из дома. Теперь в скандале поставлена точка.
Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу,
– рассказала блогерша.
Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз
Екатерина поблагодарила риелтора, который смог продать часть квартиры во время войны. Она призналась, что решение этой ситуации – радость для всех.
"Этот кредит – он был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда свыше 500 тысяч долларов, а стоимость квартиры на сегодня где-то 120 тысяч долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень нелеп. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30 – 40 – 50 тысяч гривен просто ни за что… Все это закончилось, я была инициатором… Мне кажется, что все это хорошо закончилось. Все только выиграли. Вроде хеппи-энд".
Кратко вспоминаем этот скандал
- В октябре прошлого года бывшая жена Виктора Павлика объявила, что музыкант вроде бы выселяет ее из квартиры. Хотя раньше он вроде бы обещал полностью оплатить кредит за нее, а также отдать жилье.
- Екатерина Репяхова объяснила ситуацию с ее стороны. Она рассказала, что семья не справляется с расходами – воспитание сына, коммунальные услуги и содержание квартиры.
- Виктор Павлик обсуждал с Ларисой Созаевой два варианта: продать квартиру и распорядиться деньгами по ее желанию или покинуть дом, но самостоятельно платить услуги. Ни на одном из условий бывшая жена не соглашалась, но впоследствии стало известно, что квартиру все-таки продадут.