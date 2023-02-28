Були довгі місяці кастингів, – Юлія Саніна пояснила, чому її обрали ведучою Євробачення-2023

Тиждень тому стало відомо, що Юлію Саніну обрали ведучою Євробачення-2023 від України. Фронтвумен The Hardkiss зізналася, що кастинги проходила місяцями й бачила в Лондоні наших знаменитостей, які теж пробувалися на роль ведучих.

Розголошувати імена українських зірок, яких обійшла, Юлія Саніна не стала, бо це нібито велика таємниця. Тож наразі невідомо, хто мав шанс вийти на головну сцену Євробачення-2023 у Ліверпулі замість неї.

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Як Юлія Саніна стала ведучою Євробачення-2023

Це були довгі місяці кастингів. Спочатку в інтернеті, потім мені довелося летіти в Лондон на кастинги телевізійні. Це був довгий процес, про який я нікому не могла розказати, тому що це була величезна таємниця. Знала лише моя сім'я. Навіть хлопці з гурту не знали. Мені не можна було нікому казати,

– зауважила Юлія Саніна.

Вона поділилася, що "зовсім нещодавно" зідзвонилася з організаторами по зуму й дізналася, що пройшла відбір. "Реакція була німа. Це радість, але і величезна відповідальність", – наголосила лідерка The Hardkiss.

Як британці готуються до Євробачення-2023

За словами Юлії Саніної, британці "дуже стараються, щоб максимально показати Україну" та вже познайомили її зі співведучим Гремом Нортоном. Той нібито дуже співпереживає Україні та українцям.

"Я трошки побоювалася, тому що під час його шоу в нього таке амплуа досить саркастичне, він любить пожартувати, знає абсолютно всіх зірок світових. А він виявився такою спокійною, привітною людиною. Ми поспілкувалися, він запитував багато про Україну. Я йому все розказала, запросила сюди в Київ. Можливо, колись ми його тут побачимо", – розповіла фронтвумен The Hardkiss.