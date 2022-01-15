Як я можу сказати ні, – ексучасниця "НеАнгелів" Вікторія натякнула, що виходить заміж

Колишня солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха заінтригувала новим дописом. У ньому співачка емоційно зізнається у коханні та натякає, що отримала пропозицію.

Співачка Вікторія Смеюха в час січневих відпусток полетіла на Мальдіви разом з бойфрендом. Його зірка в мережі не показує, але публікує відверті дописи.

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Вікторія Смеюха натякнула на пропозицію

Колишня солістка "НеАнгелів" опублікувала фото з відпочинку, на якому позує у чорному купальнику. У підписі до фото вона поділилась відвертим зізнанням.

"Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Як я можу сказати ні, звичайно (так). Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи – це небесний дар чи провидіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і в усіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила", – написала співачка.

Слова "як я можу сказати ні" неабияк заінтригували шанувальників. Тепер фани підозрюють, що Вікторія отримала пропозицію від бойфренда та виходить заміж.



Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму зірки

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