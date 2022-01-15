Як я можу сказати ні, – ексучасниця "НеАнгелів" Вікторія натякнула, що виходить заміж
Джерело:інстаграм Вікторії Смеюхи
Колишня солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха заінтригувала новим дописом. У ньому співачка емоційно зізнається у коханні та натякає, що отримала пропозицію.
Співачка Вікторія Смеюха в час січневих відпусток полетіла на Мальдіви разом з бойфрендом. Його зірка в мережі не показує, але публікує відверті дописи.
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Вікторія Смеюха натякнула на пропозицію
Колишня солістка "НеАнгелів" опублікувала фото з відпочинку, на якому позує у чорному купальнику. У підписі до фото вона поділилась відвертим зізнанням.
"Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Як я можу сказати ні, звичайно (так). Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи – це небесний дар чи провидіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і в усіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила", – написала співачка.
Слова "як я можу сказати ні" неабияк заінтригували шанувальників. Тепер фани підозрюють, що Вікторія отримала пропозицію від бойфренда та виходить заміж.
Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про особисте життя Вікторії
- Співачка мала тривалі стосунки з каскадером Іваном Стрижаковим. У 2016 році також ходили чутки, що пара одружиться, але в грудні 2019 року зірка повідомила, що знову самотня. Вікторія розійшлась з бойфрендом через його зраду.
- На початку 2021 року Смеюха оголосила про новий роман. Тоді вона відправилась у робочу поїздку в Дубаї та опублікувала романтичне фото. Однак упродовж стосунків зірка так і не показала обличчя коханого.
- Розповідаючи про Новий рік, співачка вже натякала на пропозицію: "Сьогодні на мені особлива каблучка, тому я вважаю себе щасливою жінкою. Коштує вона десятки тисяч доларів, а головний подарунок, сподіваюся, зовсім скоро буде в моєму сейфі – зроблю такий натяк. Це буде романтична ідилія. Так склалося, що всі 15 років, які я на сцені, святкую Новий рік сама – без близьких, без батьків. Цього року буде все інакше, нехай батьки далеко, але я зустрічатиму свято з молодим чоловіком".