Певица Виктория Смеюха во время январских отпусков улетела на Мальдивы вместе с бойфрендом. Его звезда в сети не показывает, но публикует откровенные сообщения.
К слову жена Романа Сасанчина ответила на упреки относительно юного возраста любимого
Виктория Смеюха намекнула на предложение
Бывшая солистка "НеАнгелов" опубликовала фото с отдыха, на котором позирует в черном купальнике. В подписи к фото она поделилась откровенным признанием.
"Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от переполняющих меня эмоций... как я могу сказать нет, конечно (да). Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски – это небесный дар или провидение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на глазах. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила", – написала певица.
Слова "как я могу сказать нет" изрядно заинтриговали поклонников. Теперь фаны подозревают, что Виктория получила предложение от бойфренда и выходит замуж.
Виктория Смеюха / Фото из инстаграма звезды
Что известно о личной жизни Виктории
- Певица имела длительные отношения с каскадером Иваном Стрижаковым. В 2016 году также ходили слухи, что пара женится, но в декабре 2019 года звезда сообщила, что снова одинока. Виктория разошлась с бойфрендом из-за его измены.
- В начале 2021 года Смеюха объявила о новом романе. Тогда она отправилась в рабочую поездку в Дубае и опубликовала романтическое фото. Однако на протяжении отношений звезда так и не показала лицо любимого.
- Рассказывая о Новом годе, певица уже намекала на предложение: "Сегодня на мне особое кольцо, поэтому я считаю себя счастливой женщиной. Стоит оно десятки тысяч долларов, а главный подарок, надеюсь, совсем скоро будет в моем сейфе – сделаю такой намек. Это будет романтическая идиллия. Так сложилось, что все 15 лет, которые я на сцене, праздную Новый год сама – без близких, без родителей. В этом году будет все иначе, пусть родители далеко, но я буду встречать праздник с молодым человеком".