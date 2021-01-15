Учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха оголосила про новий роман. З бойфрендом зірка відправилась у робочу поїздку в Дубаї та показала перше спільне фото. Зірка зізналась, що у цих стосунках по-справжньому щаслива.

Особисте життя української співачки було сповнене драмами та зрадами. Однак, схоже, після численних помилок і розчарувань Віка з "НеАнгелів" все ж відшукала своє щастя. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала інтригуюче фото з новим коханим. Пара відправилась в ОАЕ, де Вікторія Смеюха виступила на корпоративі зі Славою Камінською та іншими артистами.

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Віка з "НеАнгелів" закрутила новий роман

Зірка, яка переконана, що щастя любить тишу, не стала показувати обличчя коханого та розсекречувати його ім'я. Натомість Вікторія публічно розповіла про стосунки.

Вона зізналась, що коханий підтримує її всюди – підбадьорює перед виступом, робить гарячий чай та масажує плечі після концерту. Схоже, бойфренд у захваті від творчості обраниці та поділяє її погляди на життя. Співачка не приховує, що поряд з чоловіком почувається маленькою дівчинкою.

"Мені подобається, коли все відбувається саме так. Коли прокинувшись, насамперед я бачу теплий погляд, і вже після – фантастичний вид курорту з вікон свого номера. Коли врешті-решт, є кого попросити купити тобі повітряну кульку у вигляді Губки Боба", – розповіла Віка з "НеАнгелів".

З 262-тисячною аудиторією знаменитість поділилась романтичним фото, на якому тримала коханого за руку. Чоловік сфотографував Вікторію поблизу пляжу на тлі величезного колеса огляду в Дубаї. У білій футболці, чорних лосинах і з легким макіяжем артистка загадково усміхалась на камеру.



Віка з "НеАнгелів" з новим бойфрендом / Фото Instagram / @vikanablack

Нагадаємо, наречений співачки каскадер Іван Стрижаков після освідчення закрутив роман з іншою. 2019 року Віка Смеюха наважилась на нові стосунки, які не афішувала ані шанувальникам, ані в пресі. Зірка натякала, що роман невдовзі перейде на новий етап, однак в грудні два роки тому несподівано оголосила, що знову самотня.