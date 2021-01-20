У середу, 20 січня, дружина героя "Холостяка 9" Нікіти Добриніна Даша Квіткова оголосила, що вагітна первістком. На четвертому місяці вагітності блогерка полетіла на Мальдіви та показала помітно округлий живіт на новому романтичному відео.

На зимові канікули Нікіта Добринін і Даша Квіткова вирушили на Мальдіви. На райському острові подружжя оголосило, що чекає на народження первістка та замилувало мережу чуттєвим фото на березі океану. Вагітна знаменитість опублікувала нове відео в інстаграм-профілі, яке зняла на заході сонця. У кадрі вона засвітила вагітний животик.

Важливо Даша Квіткова і Нікіта Добринін очікують народження первістка: зворушливе фото

На узбережжі Індійського океану Даша Квіткова постала в ніжній білій сукні довжини міді в блакитний горох. Вбрання вільного крою з вирізами на талії ідеально підкреслило фігуру вагітної блогерки. Його вартість становить 1 900 гривень. Хвилясте волосся зірка зібрала в пишний низький хвіст та нанесла легкий макіяж, а безлюдним піщаним пляжем прогулювалась босоніж.

Схоже, для відпочинку на Мальдівах обраниця Нікіти Добриніна підібрала широкий літній одяг, який би не акцентував на помітно округлому животику на четвертому місяці вагітності. Даша Квіткова зізналась, що всі романтичні моменти, у тому числі й заходи сонця, вона тепер поділяє не лише з чоловіком, а й з майбутньою крихіткою.

Кожним заходом милуємося тепер втрьох,

– зворушливо написала майбутня матуся.