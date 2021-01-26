Сніжана Бабкіна показала чоловіка, якому необхідна термінована операція на очі

Українська акторка Сніжана Бабкіна опублікувала відеоролик, в якому радісний і сповнений позитиву Сергій Бабкін грається з сином Єлисеєм. Жінка зізналась, що вони обожнюють розмовляти про космос.

Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної

Незважаючи на стрімке падіння зору через рідкісну хворобу, Бабкін виглядає абсолютном здоровим.

До слова 70 відсотків зору вже втрачено: дружина Сергія Бабкіна розповіла про рідкісну хворобу чоловіка

Сніжана Бабкіна показала чоловіка

У новому відеоролику чутно, як Сергій Бабкін та наймолодший нащадок обговорюють місяць у гральній кімнаті.

"Це відео заряджене на любов! Єлисей Сергійович дуже любить космос. Весь в Сергія. Знає, який вигляд має Сатурн, Меркурій, Земля, зірка, Міжнародна космічна станція, НЛО, ракета, комета, Місяць. Кожний раз на прогулянці шукає Місяць і радіє! Вчора Місяць йому робив "ку-ку"! І він весь вечір всім нам розповідав цю космічну історію", – прокоментувала у відео Бабкіна.

Після перегляду відео здається, що Сергій – абсолютно здоровий, проте раніше Сніжана розповідала, що близько Бабкін почав бачити гірше, але далеко він бачить добре. Інколи у нього наче зовсім "вимикають світло". Наразі подружжя сподівається встигнути врятувати зір чоловіка, оскільки 70% – уже втрачено.

Що відомо про хворобу в Бабкіна?

Нагадаємо, що у нього нещодавно діагностували дуже рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Його зір стрімко погіршується, тому співаку потрібна невідкладна операція, про яку вони домовились через знайомства у Австрії 5 лютого.

Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70 відсотків вашого центрального зору вже немає, ви сліпнете, Сергію. Час йде на дні,

– почув Сергій Бабкін від лікаря.