Украинская актриса Снежана Бабкина опубликовала видеоролик, в котором радостный и полный позитива Сергей Бабкин играет с сыном Елисеем. Женщина призналась, что они обожают разговаривать о космосе.

Источник: инстаграм Снежаны Бабкиной

Несмотря на стремительное падение зрения из-за редкой болезни, Бабкин выглядит абсолютном здоровым.

К слову 70 процентов зрения уже потеряно: жена Сергея Бабкина рассказала о редкой болезни мужа

Снежана Бабкина показала мужа

В новом видеоролике слышно, как Сергей Бабкин и младший отпрыск обсуждают Луну в игорной комнате.

"Это видео заряжено на любовь! Елисей Сергеевич очень любит космос. Весь в Сергея. Знает, как выглядит Сатурн, Меркурий, Земля, звезда, Международная космическая станция, НЛО, ракета, комета, Луна. Каждый раз на прогулке ищет Луну и радуется! Вчера Месяц ему делал "ку-ку"! И он весь вечер всем нам рассказывал эту космическую историю", – прокомментировала в видео Бабкина.

После просмотра видео кажется, что Сергей – абсолютно здоров, однако ранее Снежана рассказывала, что близко Бабкин начал видеть хуже, но далеко он видит хорошо. Иногда у него как будто совсем "выключают свет". Сейчас супруги надеются успеть спасти зрение мужа, поскольку 70% – уже потеряно.

Что известно о болезни у Бабкина?

Напомним, что у него недавно диагностировали очень редкое заболевание глаз, которое случается раз на миллион. Его зрение стремительно ухудшается, поэтому певцу нужна неотложная операция, о которой они договорились по знакомству в Австрии на 5 февраля.

Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70 процентов вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей. Время идет на дни,

– услышал Сергей Бабкин от врача.