Герой романтического шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако часто общается с подписчиками в инстаграм-сториз. На днях одна из поклонниц написала ему, что у него удачная генетика, поэтому он в хорошой физической форме.

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Болезнь Михаила Заливако

Но "Холостяк" опроверг это и рассказал о своем подростковом возрасте. Он признался, что с детства занимался спортом, но впоследствии заболел.

"У меня был геморрагический васкулит. Это штука очень серьезная, от этого умирают. Это было очень странно, у меня было спортивное детство, я постоянно был в спорте и, в какой-то момент, мне просто нельзя было ничего делать. У меня была сумасшедшая диета, можно было есть только пять продуктов – зеленые яблоки, отварную говядину, гречку, белую капусту, немного черного хлеба ... Такая диета у меня была в течение двух лет", – поделился Заливако.

Михаил добавил, что перед этим он сломал спину. И подытожил, что генетика или детство не важны в том, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Вместо этого нужно много работать над собой.

Меня заново учили ходить, меня привязывали к кровати, чтобы я ночью не переворачивался и лежал на валике прогнувшись, чтобы наращивалась костная ткань. Друзья, это не генетика, это просто нужно пахать,

– отметил "Холостяк".

В доказательство Михаил Заливако опубликовал фото из архива. Он продемонстрировал, как выглядел в возрасте 15, 18 и 20 лет.



Михаил Заливако в подростковом возрасте / Фото из инстаграм-сториз

"Холостяк" заметил, что поступил на первый курс в 15 лет, поскольку завершил 11 класс экстерном.



Михаил Заливако в подростковом возрасте / Фото из инстаграм-сториз



Михаил Заливако в подростковом возрасте / Фото из инстаграм-сториз

Уже в 20 лет парень начал набирать вес и возвращаться в спортивную форму.



Михаил Заливако в подростковом возрасте / Фото из инстаграм-сториз