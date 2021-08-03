Переможниця "Холостяка" часто ділиться новими кадрами з коханим Михайлом Заливакою. Цього разу вона опублікувала новий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Анна розкрила секрет гармонійних стосунків.

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Анна Богдан про гармонійні стосунки з Михайлом Заливакою

Дівчина поділилась, що вона намагається якомога більше часу проводити разом з коханим. Часто цьому заважає робота чи інші плани, однак для пари важливо отримувати спільні емоції.

Вважаю, що для гармонійних відносин вкрай важливо проводити час разом поза будинком. Ми, жінки, просто живемо емоціями... І якщо ці емоції не підживлювати компліментами, побаченнями, спільним проведенням часу, тоді ми просто починаємо клювати мозок своїм чоловікам,

– зізналась Анна Богдан.

Переможниця романтичного шоу наголосила, що неважливо, скільки часу триває ваш роман – кілька місяців чи десятків років. Адже чимало пар розлучаються через те, що побут знищує романтику. Щоб цього уникати, слід знаходити інші спільні справи, окрім побутових.

"Ми з Мішею тільки підтримуємо ідею спільного проведення часу! Адже як же круто потім ділитися емоціями й обговорювати нове захоплення", – поділилась Богдан.

Також дівчина опублікувала відео, на якому показала процес спільної фотосесії з Михайлом Заливакою.

У коментарях шанувальники здебільшого погоджуються з думками Анни Богдан. Також фани діляться враженнями від атмосферного відео: