Акторка, яка стала мамою лише п'ять місяців тому, вже усвідомила, що відпочинок з маленьким сином – це ще те випробування. Попри виснажливий графік Василіса Фролова встигла поплавати й зробити кілька фото в басейні.

До теми Василіса Фролова полетіла за кордон з п'ятимісячним сином: перші фото

Перед камерою вона з'явилась у суцільному купальнику чорного кольору. Це розкішне пляжне вбрання з американською проймою та оголеною спиною. Мокрий одяг підкреслив струнку фігуру Фролової. У кадрі зірка засвітила підтягнуті ніжки та плоский живіт.

Зазначимо, після перших пологів акторка стрімко втрачала вагу. Через три тижні вона схудла на 9 кілограмів. Все завдяки здоровому збалансованому харчуванню.

Не дивно, що через місяць після народження сина Василіса Фролова засвітила фігуру в білизні – чорному комплекті для мам, що годують.