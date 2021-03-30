Телеведуча Василіса Фролова три тижні тому вперше стала мамою. Якщо впродовж усієї вагітності зірка не обмежувала себе в їжі, то після народження сина Родіона налагодила режим харчування. Вона вже схудла на 9 кілограмів.

Телеведуча наголосила, що під час вагітності набрала небагато, а після пологів їсти менше не стала. Вона має хороші гени та годує новонародженого сина грудьми. Оскільки цей процес забирає багато калорій, то знаменитість легко прощається з зайвими кілограмами.

До теми Василіса Фролова розповіла, як змінилось її життя після пологів

Я звикла їсти дуже багато. Вагітною я ні в чому собі не відмовляла, в пологовому будинку мене розбалували 6-разовим харчуванням, в солодкому я себе взагалі не обмежую,

– поділилася Василіса Фролова.

Останні тижні режим її харчування залишав бажати кращого. Вона вечеряла печивом і перекушувала багетом зі згущеним молоком. Аби "не скотитися у вуглеводну прірву", Василіса Фролова вирішила замовляти їжу додому, що вже дало вражаючий результат.

За два тижні ведуча схудла на 9 кілограмів. У неї 5 прийомів їжі на день. В її раціоні щодня різні страви зі свіжими овочами, м'ясом і крупами.

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Василіса Фролова не приховує, що зараз вона "своєму роту не господиня", адже повністю залежить від примх первістка Родіона. Днями вона показала фото з першої прогулянки сина, які зворушили мережу.