19 січня українці відзначають Водохреще – останній день у циклі новорічно-різдвяних свят. Водохреще є одним із найбільших релігійних свят, тому християни приділяють йому особливу увагу. Як із цим світлим зимовим днем вітають знаменитості – дивіться далі.

Ось і завершуються зимові свята. У свято Хрещення Господнього за традицією люди йдуть до церкви, щоб освятити воду. Вважається, що вода, освячена в останній день різдвяних свят, набуває цілющих властивостей й може зберігатися цілий рік. Як українські зірки привітали з прекрасним днем та відзначили Водохреще – дивіться у добірці 24 каналу.

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Українські зірки вітають з Водохрещем

Ірина Федишин

"Вітаю усіх з Водохрещем! Бажаю усім міцного здоров'я! А ви сьогодні стрибатимете в ополонку?", – написала в публікації співачка та заспівала різдвяну пісню на тлі засніжених ялинок.

Павло Зібров

Народний артист України також долучився до привітань і записав святкове відео, у якому висловив свої побажання. "Зі святом Водохрещем!", – написав виконавець в публікації.

Сергій Бабкін

Традиційно музикант разом із дружиною занурюється в ополонку. Проте цього року подружжя Бабкіних відмовилося від купання і лише привітало шанувальників з чудовим святом: "З Хрещенням, дорогі! Зі святом! Бажаю всім зануритися в глибину своїх почуттів і знайти там найпотрібніші і потаємні відповіді.".

Тоня Матвієнко

Співачка разом із сім'єю відпочиває в сонячному Єгипті. Проте вона не забула про особливе свято і привітала усіх прихильників із Хрещенням Господнім. "Купаємося разом", – написала в публікації виконавиця.

Slavia

Дружина артиста Дзідзьо – співачка Slavia насолоджується відпочинком у Домініканській Республіці. На свято Водохреще вона не занурювалася в ополонку, а відправилася на найбільший водоспад Домінікани – Ель Лімон.

"З Водохрещем! Люблю пригоди і природу. Острів Самана, ранчо. Прогулянка на конях по горах. І найбільший водоспад Домінікани – Ель Лімон", – написала жінка в публікації.

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Іраклі Макацарія

"Вітаю всіх зі світлим святом Хрещення! Нехай свята вода змиє всі наші гріхи та віднесе течією всі біди і проблеми", – написав в публікації Іраклі.

Лілія Ребрик

"Христос Хрещається! Зі святом Водохрещем всіх! Здоров'я, чистих помислів, доброти душевної, гармонії, спокою та любові кожному! Є серед вас сміливці, хто сьогодні пірнав в ополонку? Зізнавайтеся. Діліться враженнями, відчуттями. Ви для мене герої, моє шанування! Я поки ніяк не можу наважитися. Розкажіть, що вас надихнуло, коли вперше наважилися?", – звернулася до підписників телеведуча.

Юрій Горбунов

"З Водохрещем! Будьте всі здоровими і щасливими! Христос Хрещається!", – привітав телеведучий.