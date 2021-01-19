19 января украинцы отмечают Крещение – последний день в цикле новогодних и рождественских праздников. Крещение является одним из самых больших религиозных праздников, поэтому христиане уделяют ему особое внимание. Как с этим светлым зимним днем поздравляют знаменитости – смотрите далее.

Вот и завершаются зимние праздники. В праздник Крещения Господня по традиции люди идут в церковь, чтобы освятить воду. Считается, что вода, освященная в последний день рождественских праздников, приобретает целебные свойства и может храниться целый год. Как украинские звезды поздравили с прекрасным днем ​​и отметили Крещение – смотрите в подборке 24 канала.

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Украинские звезды поздравляют с Крещением

Ирина Федишин

"Поздравляю всех с Крещением! Желаю всем крепкого здоровья! А вы сегодня будете прыгать в прорубь?", – написала в публикации певица и спела рождественскую песню на фоне заснеженных елок.

Павел Зибров

Народный артист Украины также присоединился к поздравлениям и записал праздничное видео, в котором выразил свои пожелания. "С праздником Крещением!", – написал исполнитель в публикации.

Сергей Бабкин

Традиционно музыкант вместе с женой погружается в прорубь. Однако в этом году супруги Бабкины отказалось от купания и только ппоздравляли поклонников с замечательным праздником: "С Крещением, дорогие! С праздником! Желаю всем окунуться в глубину своих чувств и найти там нужные и сокровенные ответы.".

Тоня Матвиенко

Певица вместе с семьей отдыхает в солнечном Египте. Однако она не забыла об особенном празднике и поздравила всех поклонников с Крещением Господним. "Купаемся вместе", – написала в публикации исполнительница.

Slavia

Жена артиста Дзидзьо – певица Slavia наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике. На праздник Крещения она не погружалась в прорубь, а отправилась к крупнейшему водопаду Доминиканы – Эль Лимон.

"С Крещением! Люблю приключения и природу. Остров Самана, ранчо. Прогулка на лошадях по горам. И самый большой водопад Доминиканы – Эль Лимон", – написала женщина в публикации.

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Иракли Макацария

"Поздравляю всех со светлым праздником Крещения! Пусть святая вода смоет все грехи и унесет течением все беды и проблемы", – написал в публикации Иракли.

Лилия Ребрик

"Христос крестится! С праздником Крещением всех! Здоровья, чистых помыслов, доброты душевной, гармонии, покоя и любви каждому! Есть среди вас смельчаки, кто сегодня нырял в прорубь? Признавайтесь. Делитесь впечатлениями, ощущениями. Вы для меня герои, мое уважение. Я пока не могу решиться. Расскажите, что вас вдохновило, когда впервые решились?", – обратилась к подписчиков телеведущая.

Юрий Горбунов

"С Крещением! Будьте все здоровы и счастливы! Христос крестится!", – поздравил телеведущий.