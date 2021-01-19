Український гурт "Воплі Відоплясова" на чолі з Олегом Скрипкою представили новий кліп "Лазня", символічно випущений до свята Водохреще. У відео музиканти скупались в ополонці у міцний мороз.

Новий кліп "Лазня" гурту наче закриває тему різдвяно-новорічних свят. На думку Олега Скрипки, лазня – це не просто традиція, а певна філософія життя: краще паритись у лазні, аніж паритись по життю. Він переконаний, що лазня прогріває та очищує тіло й душу, завжди сприяє щирій розмові, зміцнює організм.

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Новий кліп гурту "Воплі Відоплясова"

У відеокліпі "Воплі Відоплясова", а також друзі музикантів – Іван Леньо з Kozak System та Роман Бахарев з Bahroma – побували у лазні, потанцювали в одних шубах та шортах на замороженій водоймі і пірнули в ополонку голяка всі разом.

Воплі Відоплясова – Лазня: дивитись відео онлайн

Додамо, що цьогоріч гурту "Воплі Відоплясова" свякує 35 років творчої діяльності, тому Олег Скрипка та його колеги обіцяють вражати прихильників впродовж усього 2021 року.



Новий кліп гурту "Воплі Відоплясова" "Лазня" / Фото пресслужби