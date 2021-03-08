Як українські зірки вітають з 8 Березня: яскрава фотодобірка

Джерело:24 канал
8 Березня – один із найпрекрасніших днів у році, на який чекає чимало жінок. Він символізує прихід весни, тепла. Красуні чекають на подарунки, приємні слова та романтичні вчинки від коханих. Для чоловіків ж часто 8 Березня стає справжнім випробуванням. Як зірки святкують та вітають цього року – дивіться у яскравій фотодобірці Showbiz 24.
Відомі люди вітчизняного шоу-бізнесу долучилися до привітань з 8 Березня. Чоловіки прагнули зробити сюрпризи своїм коханим та адресували приємні слова українським жінкам. Знамениті красуні також долучилися до привітань. Дивіться добірку зіркових привітань з ніжним весняним днем на Showbiz 24.
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"Збираю всі квіти весни у великий букет і дарую вам, мої королеви і принцеси", – написав у публікації артист.
"Зі святом весни! Можна будь-як ставитися до 8 Березня: можна його ненавидіти або навпаки – обожнювати, можна ігнорувати, а можна – чекати з нетерпінням! Зрештою, немає нічого поганого в тому, щоб отримати ароматний букет улюблених квітів. Дозволити комусь побалувати себе або побалувати себе самій якоюсь дрібничкою або навпаки – чимось, чого давно хотілося і все відкладалося "на завтра". Звісно, хай таким буде кожен день, але всі ми знаємо, що так не буває, тому бодай раз на рік можна собі дозволити і більшого!", – звернулася до жінок акторка.
"Не можна силою змусити квітку розкритися! Природа сама знає краще і прорветься через будь-які перешкоди. Знову проходить рік, знову неодмінно настає весна. Вона, як і жінка, дарує світу нове життя, надію, красу, любов, радість, натхнення, наповнює все навкруги сенсом і гармонією. З 8 Березня, дівчата! Нехай будуть усі життєві умови для того, щоб кожна з нас розквітла своїм найяскравішим цвітом!", – написала дружина Дмитра Комарова.
"У кожній з нас течее сила. Я називаю її жіночою силою. Коли ми з нею – єдине ціле, то в житті відбуваються дивовижні події. Дівчатка мої любимі, ніжні та прекрасні! У своєму бажанні покорити світ зберігайте себе живу, справжню. Зі святом!", – привітала виконавиця.
"Ти зустріла її! Маленьку себе. Що ти їй скажеш?
Ніколи не мислила стратегіями⠀
І не дружила вигодами.
Ніколи не кохала за щось,
Завжди йшла і йду за емоціями. ⠀
Душа нарозхрист.⠀
Любов – та, що без пояснень і умовностей. ⠀
Завжди між страшно і мрію. ⠀
Напевно, в цьому вся жінка.⠀
Я не назву час і місце, куди маю прийти, ⠀
Але точно відчуваю, що на серці і хто поруч.⠀
Люблю тебе, дівчинко.
З весною!", – написала в публікації Цибульська.
"Дівчатка, мої дорогі! Зі святом! Я бажаю вам щоранку обирати себе щасливою, наповненою, коханою! Займайтеся коханням всередині себе! Обіймаю вас міцно!", – написала в дописі дружина Сергія Бабкіна.
"Бажаю, щоб кожна дівчинка, дівчина та дінка щодня відчувала себе особливою. Тому що так і є! Кожна з нас унікальна та різностороння. Ми всіємо бути різними, встигати багато справ! Прикрашати світ, тішити навколишніх, дарувати любов своїм другим половинкам і приймати любов зі щастям та вдячністю. Літати в космос і робити неймовірні наукові відкриття. Керувати величезним бізнесом і створювати вдома чарівний затишок. Дарувати життя та піклуватися про сім'ю. Надихатися поглядом і добрим словом, захоплювати, розбурхувати, бути добрими, ніжними, чуттєвими. Ми завжди можемо обирати будь-яку професію чи призвання, відчувати будь-які емоції. Ми різні! І в цьому є наша суперсила! Обіймаю кожну з вас! Нехай весна та свято щодня буде в душі!", – з ніжністю привітала співачка.
"Мої любі! Я найщасливіша людина на світі! Люблю більше за життя!", – зворушливо привітав чоловік Лілії Ребрик.
"Дівчата, зі святом весни вас! Ви неймовірні та найкращі, ви сенс нашого життя! Будьте коханими та щасливими", – написав телеведучий.
"Зі святом! Дівчата, ви – моє натхнення. Ваші історії в наших піснях. Нехай вони будуть щасливими!", – написала в публікації виконавиця.
"Дівчата, жінки, мамусі, бабусі, зі святом вас! З 8 Березня! Будьте щасливі і нехай весна завжди буде у ваших серцях!", – з ніжністю привітала дружина Григорія Решетника.
"З 8 Березня, мої різні: чуттєві, затишні, ніжні, сильні та рішучі!", – привітала в публікації артистка.
"Найчарівніші, найпотрібніші наші дівчата, з вашим святом, зі святом весни! Ви даєте нам ангельські крила і сили! Сили жити, творити й носити вас на руках!", – написав у дописі співак.
"Усіх зі святом! Нехай в серці завжди буде весна!", – написала Федишин.
"Дівчата, жінки, мами, бабусі і прабабусі, вітаю з весняним святом! Нехай цей день буде гарною причиною для рідних звільнити вас від хатніх справ і подарувати квіти. Гарного вам вихідного дня!", – привітала телеведуча.
"Кохані наші! Зі святом весни! Бажаю тепла, ніжності, любові і натхнення! Любимо вас!", – написав у публікації ведучий.
"Зі святом нас, богині, княгині, королеви, музи, зіроньки, квіточки! Нехай справжні чоловіки нам роблять компліменти, дарують квіти і, щоб сьогодні подарував трошки більше любові той єдиний, володар серця", – написала в публікації співачка.
"Дівчатка, вітаю вас, дорогі! Будьте здоровенькі! Бережіть себе! Адже ви – наші янголи-охоронці! Обіймаю вас міцно-міцно", – написав музикант.
"Зі святом весни, мої пташки. Як думаєте квіти мої, чи то мами Кет з дня народження лишились", – з гумором привітала телеведуча.
"Крихітки, зі святом весни нас. Пам'ятайте – ми найкрасивіші. Рухаємося і no stress", – наголосила співачка.
"Дівчата! Зі святом весни. Квітніть, як троянди", – побажала артистка.
"Вітаю і кохаю! Дякую світу за існування жінок", – написав танцівник.