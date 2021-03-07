Відомий український шоумен Julik напередодні 8 Березня опублікував кумедний ролик, яким неабияк розсмішив користувачів мережі. На відео чоловік постав в образі дівчини та з бритвою у руках.

Шоумен вирішив обіграти в типову ситуацію, яка є можливою у день, коли усі жінки звідусіль приймають вітання з нагоди свого свята.

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Кумедне відео Julik

У ролику Julik в образі дівчини розмовляє телефоном з вигаданою подругою Світланою та розповідає деталі святкування 8 Березня. Під час цього Julik показує приготування до свята – голить ноги.

Для того, щоб відео вийшло максимально атмосферним, шоумен одягнув перуку білого кольору, використав фен та вразив шанувальників бездоганною акторською грою.

Підписникам зірки таке відео неабияк сподобалося, адже під дописом вони залишають багато позитивних коментарів.