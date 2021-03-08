8 Березня – один із найпрекрасніших днів у році, на який чекає чимало жінок. Він символізує прихід весни, тепла. Красуні чекають на подарунки, приємні слова та романтичні вчинки від коханих. Для чоловіків ж часто 8 Березня стає справжнім випробуванням. Як зірки святкують та вітають цього року – дивіться у яскравій фотодобірці Showbiz 24.

Відомі люди вітчизняного шоу-бізнесу долучилися до привітань з 8 Березня. Чоловіки прагнули зробити сюрпризи своїм коханим та адресували приємні слова українським жінкам. Знамениті красуні також долучилися до привітань. Дивіться добірку зіркових привітань з ніжним весняним днем на Showbiz 24.

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Українські зірки вітають з 8 Березня

Дзідзьо

"Збираю всі квіти весни у великий букет і дарую вам, мої королеви і принцеси", – написав у публікації артист.

Лілія Ребрик

"Зі святом весни! Можна будь-як ставитися до 8 Березня: можна його ненавидіти або навпаки – обожнювати, можна ігнорувати, а можна – чекати з нетерпінням! Зрештою, немає нічого поганого в тому, щоб отримати ароматний букет улюблених квітів. Дозволити комусь побалувати себе або побалувати себе самій якоюсь дрібничкою або навпаки – чимось, чого давно хотілося і все відкладалося "на завтра". Звісно, хай таким буде кожен день, але всі ми знаємо, що так не буває, тому бодай раз на рік можна собі дозволити і більшого!", – звернулася до жінок акторка.

Олександра Кучеренко

"Не можна силою змусити квітку розкритися! Природа сама знає краще і прорветься через будь-які перешкоди. Знову проходить рік, знову неодмінно настає весна. Вона, як і жінка, дарує світу нове життя, надію, красу, любов, радість, натхнення, наповнює все навкруги сенсом і гармонією. З 8 Березня, дівчата! Нехай будуть усі життєві умови для того, щоб кожна з нас розквітла своїм найяскравішим цвітом!", – написала дружина Дмитра Комарова.

Злата Огнєвіч

"У кожній з нас течее сила. Я називаю її жіночою силою. Коли ми з нею – єдине ціле, то в житті відбуваються дивовижні події. Дівчатка мої любимі, ніжні та прекрасні! У своєму бажанні покорити світ зберігайте себе живу, справжню. Зі святом!", – привітала виконавиця.

Оля Цибульська

"Ти зустріла її! Маленьку себе. Що ти їй скажеш?

Ніколи не мислила стратегіями⠀

І не дружила вигодами.

Ніколи не кохала за щось,

Завжди йшла і йду за емоціями. ⠀

Душа нарозхрист.⠀

Любов – та, що без пояснень і умовностей. ⠀

Завжди між страшно і мрію. ⠀

Напевно, в цьому вся жінка.⠀

Я не назву час і місце, куди маю прийти, ⠀

Але точно відчуваю, що на серці і хто поруч.⠀

Люблю тебе, дівчинко.

З весною!", – написала в публікації Цибульська.

Ілона Гвоздьова

"Дорогі мої, вітаю всіх нас жінок та дівчат з 8 Березня! Бажаю нас весни в душі, любові в серці, щастя в очах і нехай наші чоловіки завжди нас оберігають, захищають, люблять і поважають", – долучилася до привітань хореографиня.

Сніжана Бабкіна

"Дівчатка, мої дорогі! Зі святом! Я бажаю вам щоранку обирати себе щасливою, наповненою, коханою! Займайтеся коханням всередині себе! Обіймаю вас міцно!", – написала в дописі дружина Сергія Бабкіна.

Настя Каменських

"Бажаю, щоб кожна дівчинка, дівчина та дінка щодня відчувала себе особливою. Тому що так і є! Кожна з нас унікальна та різностороння. Ми всіємо бути різними, встигати багато справ! Прикрашати світ, тішити навколишніх, дарувати любов своїм другим половинкам і приймати любов зі щастям та вдячністю. Літати в космос і робити неймовірні наукові відкриття. Керувати величезним бізнесом і створювати вдома чарівний затишок. Дарувати життя та піклуватися про сім'ю. Надихатися поглядом і добрим словом, захоплювати, розбурхувати, бути добрими, ніжними, чуттєвими. Ми завжди можемо обирати будь-яку професію чи призвання, відчувати будь-які емоції. Ми різні! І в цьому є наша суперсила! Обіймаю кожну з вас! Нехай весна та свято щодня буде в душі!", – з ніжністю привітала співачка.