Як українські зірки вітають з 8 Березня: яскрава фотодобірка
8 Березня – один із найпрекрасніших днів у році, на який чекає чимало жінок. Він символізує прихід весни, тепла. Красуні чекають на подарунки, приємні слова та романтичні вчинки від коханих. Для чоловіків ж часто 8 Березня стає справжнім випробуванням. Як зірки святкують та вітають цього року – дивіться у яскравій фотодобірці Showbiz 24.
Джерело:24 канал
Відомі люди вітчизняного шоу-бізнесу долучилися до привітань з 8 Березня. Чоловіки прагнули зробити сюрпризи своїм коханим та адресували приємні слова українським жінкам. Знамениті красуні також долучилися до привітань. Дивіться добірку зіркових привітань з ніжним весняним днем на Showbiz 24.
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Українські зірки вітають з 8 Березня
Дзідзьо
"Збираю всі квіти весни у великий букет і дарую вам, мої королеви і принцеси", – написав у публікації артист.
Лілія Ребрик
"Зі святом весни! Можна будь-як ставитися до 8 Березня: можна його ненавидіти або навпаки – обожнювати, можна ігнорувати, а можна – чекати з нетерпінням! Зрештою, немає нічого поганого в тому, щоб отримати ароматний букет улюблених квітів. Дозволити комусь побалувати себе або побалувати себе самій якоюсь дрібничкою або навпаки – чимось, чого давно хотілося і все відкладалося "на завтра". Звісно, хай таким буде кожен день, але всі ми знаємо, що так не буває, тому бодай раз на рік можна собі дозволити і більшого!", – звернулася до жінок акторка.
Олександра Кучеренко
"Не можна силою змусити квітку розкритися! Природа сама знає краще і прорветься через будь-які перешкоди. Знову проходить рік, знову неодмінно настає весна. Вона, як і жінка, дарує світу нове життя, надію, красу, любов, радість, натхнення, наповнює все навкруги сенсом і гармонією. З 8 Березня, дівчата! Нехай будуть усі життєві умови для того, щоб кожна з нас розквітла своїм найяскравішим цвітом!", – написала дружина Дмитра Комарова.
Злата Огнєвіч
"У кожній з нас течее сила. Я називаю її жіночою силою. Коли ми з нею – єдине ціле, то в житті відбуваються дивовижні події. Дівчатка мої любимі, ніжні та прекрасні! У своєму бажанні покорити світ зберігайте себе живу, справжню. Зі святом!", – привітала виконавиця.
Оля Цибульська
"Ти зустріла її! Маленьку себе. Що ти їй скажеш?
Ніколи не мислила стратегіями⠀
І не дружила вигодами.
Ніколи не кохала за щось,
Завжди йшла і йду за емоціями. ⠀
Душа нарозхрист.⠀
Любов – та, що без пояснень і умовностей. ⠀
Завжди між страшно і мрію. ⠀
Напевно, в цьому вся жінка.⠀
Я не назву час і місце, куди маю прийти, ⠀
Але точно відчуваю, що на серці і хто поруч.⠀
Люблю тебе, дівчинко.
З весною!", – написала в публікації Цибульська.
Ілона Гвоздьова
Сніжана Бабкіна
"Дівчатка, мої дорогі! Зі святом! Я бажаю вам щоранку обирати себе щасливою, наповненою, коханою! Займайтеся коханням всередині себе! Обіймаю вас міцно!", – написала в дописі дружина Сергія Бабкіна.
Настя Каменських
"Бажаю, щоб кожна дівчинка, дівчина та дінка щодня відчувала себе особливою. Тому що так і є! Кожна з нас унікальна та різностороння. Ми всіємо бути різними, встигати багато справ! Прикрашати світ, тішити навколишніх, дарувати любов своїм другим половинкам і приймати любов зі щастям та вдячністю. Літати в космос і робити неймовірні наукові відкриття. Керувати величезним бізнесом і створювати вдома чарівний затишок. Дарувати життя та піклуватися про сім'ю. Надихатися поглядом і добрим словом, захоплювати, розбурхувати, бути добрими, ніжними, чуттєвими. Ми завжди можемо обирати будь-яку професію чи призвання, відчувати будь-які емоції. Ми різні! І в цьому є наша суперсила! Обіймаю кожну з вас! Нехай весна та свято щодня буде в душі!", – з ніжністю привітала співачка.
Андрій Дикий
"Мої любі! Я найщасливіша людина на світі! Люблю більше за життя!", – зворушливо привітав чоловік Лілії Ребрик.
Григорій Решетник
"Дівчата, зі святом весни вас! Ви неймовірні та найкращі, ви сенс нашого життя! Будьте коханими та щасливими", – написав телеведучий.
Юлія Саніна
"Зі святом! Дівчата, ви – моє натхнення. Ваші історії в наших піснях. Нехай вони будуть щасливими!", – написала в публікації виконавиця.
Христина Решетник
"Дівчата, жінки, мамусі, бабусі, зі святом вас! З 8 Березня! Будьте щасливі і нехай весна завжди буде у ваших серцях!", – з ніжністю привітала дружина Григорія Решетника.
Тіна Кароль
"З 8 Березня, мої різні: чуттєві, затишні, ніжні, сильні та рішучі!", – привітала в публікації артистка.
Олег Винник
"Найчарівніші, найпотрібніші наші дівчата, з вашим святом, зі святом весни! Ви даєте нам ангельські крила і сили! Сили жити, творити й носити вас на руках!", – написав у дописі співак.
Ірина Федишин
"Усіх зі святом! Нехай в серці завжди буде весна!", – написала Федишин.
Катя Осадча
"Дівчата, жінки, мами, бабусі і прабабусі, вітаю з весняним святом! Нехай цей день буде гарною причиною для рідних звільнити вас від хатніх справ і подарувати квіти. Гарного вам вихідного дня!", – привітала телеведуча.
Юрій Горбунов
"Кохані наші! Зі святом весни! Бажаю тепла, ніжності, любові і натхнення! Любимо вас!", – написав у публікації ведучий.
SLAVIA
"Зі святом нас, богині, княгині, королеви, музи, зіроньки, квіточки! Нехай справжні чоловіки нам роблять компліменти, дарують квіти і, щоб сьогодні подарував трошки більше любові той єдиний, володар серця", – написала в публікації співачка.
Сергій Бабкін
"Дівчатка, вітаю вас, дорогі! Будьте здоровенькі! Бережіть себе! Адже ви – наші янголи-охоронці! Обіймаю вас міцно-міцно", – написав музикант.
Леся Нікітюк
"Зі святом весни, мої пташки. Як думаєте квіти мої, чи то мами Кет з дня народження лишились", – з гумором привітала телеведуча.
Світлана Тарабарова
"Крихітки, зі святом весни нас. Пам'ятайте – ми найкрасивіші. Рухаємося і no stress", – наголосила співачка.
Alyosha
"Дівчата! Зі святом весни. Квітніть, як троянди", – побажала артистка.
Влад Яма
"Вітаю і кохаю! Дякую світу за існування жінок", – написав танцівник.
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