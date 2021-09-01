Початок осені для багатьох асоціюється з початком навчального року. Тисячі школярів повертаються до рідних шкіл, а хтось сідає за парти вперше.

Цікаво Літні весілля 2021: хто з зірок пішов під вінець

1 вересня знаменитості часто діляться фотографіями, де показують, як виглядали у шкільні роки. Вони переглядають альбоми та публікують щемливі фото, пригадуючи навчання, цікаві історії зі шкільного життя. Редакція Showbiz 24 підготувала цікаву добірку з архівними фото українських зірок, які порівняла з теперішніми знімками.

Українські зірки у шкільні роки

Анна Різатдінова

Вікторія Смеюха

Надя Дорофєєва

Леся Нікітюк

Фагот (гурт ТНМК)

Олег Собчук (гурт СКАЙ)

Ірина Федишин

Віталій Козловський

Alyosha

Потап

Настя Каменських