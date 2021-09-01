Початок осені для багатьох асоціюється з початком навчального року. Тисячі школярів повертаються до рідних шкіл, а хтось сідає за парти вперше.
Цікаво Літні весілля 2021: хто з зірок пішов під вінець
1 вересня знаменитості часто діляться фотографіями, де показують, як виглядали у шкільні роки. Вони переглядають альбоми та публікують щемливі фото, пригадуючи навчання, цікаві історії зі шкільного життя. Редакція Showbiz 24 підготувала цікаву добірку з архівними фото українських зірок, які порівняла з теперішніми знімками.