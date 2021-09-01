Начало осени для многих ассоциируется с началом учебного года. Тысячи школьников возвращаются в родные школы, а кто-то садится за парты впервые.
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1 сентября знаменитости часто делятся фотографиями, где показывают, как выглядели в школьные годы. Они просматривают альбомы и публикуют щемящие фото, припоминая обучение, интересные истории из школьной жизни. Редакция Showbiz 24 подготовила интересную подборку с архивными фото украинских звезд, которые сравнила с нынешними снимками.
Украинские звезды в школьные годы
Анна Ризатдинова