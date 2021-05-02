Як українські зірки святкують Великдень: яскраві фото та відео

Українці відзначають світле та довгоочікуване свято Великодня. У цей теплий весняний день знаменитості також діляться яскравими світлинами зі своїми прихильниками та вітають їх. Добірку зіркових святкувань та привітань з Пасхою – дивіться на Showbiz 24.

У неділю, 2 травня, віряни святкують світле Христове Воскресіння. Для багатьох цей день є найважливішим серед релігійних свят. Цього року через пандемію коронавірусу необхідно й надалі дотримуватися правил безпеки, щоб убезпечити себе й рідних від інфікування. Більшість людей не порушують традицій і цей день проводять у родинному колі, проте утримуються від масових заходів. Як Пасху святкують українські зірки – дивіться далі.

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Українські зірки святкують Великдень

Наталка Карпа

Співачка розпочала святкування з донечкою Златою. Дівчинка мала окремий маленький кошик, який з матусею віднесла до церкви. Наталка поділилася яскравими кадрами, які зробила неподалік храму.

Пасхальні кошики посвятили. З гарним настроєм та щирим серцем зустрічаємо великодні свята!

– написала в публікації Карпа.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове українське подружжя, яке чекає на поповнення в сім'ї, опублікувало декілька світлин, яке зробило посеред водойми на розкішній яхті. В руках Катя тримала тарілку з паскою та писанками, мило усміхалася коханому та насолоджувалася моментом: "Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров'я, злагоди, миру й лише хороших новин".

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Олег Винник

"Великоднє сонце всміхається з небес! Христос Воскрес!", – привітав народний улюбленець.

Наталка Денисенко

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Пасхи! Я дуже люблю це свято, маю особливе внутрішнє трактування цього дня. Одразу після Пасхи настає тепло і неймовірне прокидання природи. Для мене – це свято світла, сімейних цінностей і божественної любові. Адже, в якого Бога ми б не вірили, Він дуже-дуже любить нас, веде нас по життю найкращими шляхами, які ми можемо вибрати для себе. Нехай у ваші сім'ї з цим святом увійде ще більше світла та прекрасних подій. Обіймаю!", – написала в публікації акторка.

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Олена Шоптенко

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Пасхи!", – долучилася до привітань танцівниця.

Руслана

Музикантка не лише привітала з найсвітлішим днем у році, а й поділилася проникливими словами: "Великдень… Я завжди по-особливому промовляю це слово. Сьогодні мені захотілося собі та всім нам сказати (можливо, вперше, але надзвичайно осмислено й з відчуттям сказаного), що для мене є Великдень. Великий День… Це день, коли відбувається щось Величне…

Сонця стає більше, природа творить, ми починаємо творити".

Це день, коли ми розіп'яли, щоб Воскресити. Зненавиділи, щоб любити. Прокляли, щоб возвеличувати. Саму мрію… Воскресіння Божественного, частинка Бога в нас. Ісус, як Мрія: ідеш за Ним, щоб творити й віддати своє серце, аби цей світ був щасливими. Хіба не ці святі, світлі та величні почуття дають нам любити все, світ? Великдень… Великий День… День, коли моя Мрія, мій Творець, мій Бог Воскресає в мені. Зі святом всіх! Христос Воскрес!

– написала Руслана.

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Настя Каменських і Потап

Виконавиця вже повернулася з Мексики й Великдень проведе разом із коханим Потапом. Знаменита пара поділилася світлинами, які зробила під час святкового сніданку. Подружжя смакувало великодніми стравами на терасі власного заміського будинку.

Зі світлим святом Пасхи, друзі! Нехай він наповнить вас та ваш дім миром, теплом і любов'ю! Бережіть один одного!

– привітала NK.

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TAYANNA

"Христос Воскрес! Гарної вам Пасхи!", – привітала співачка.

Павло Зібров

"Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, добробуту й миру вашому дому! Хай Воскресіння Христове принесе світло, щастя та мир. Міцного здоров'я, любові, сердечного тепла, усмішок та Божої благодаті вам і вашим рідним!", – звернувся артист до прихильників.

Ілона Гвоздьова

"Христос Воскрес! Хочу побажати здоров'я, щастя, любові, сімейного добробуту, мирного неба та Божого благословіння!", – привітала підписників зіркова матуся.

Наталія Могилевська

"Вітаю всіх зі святом великої Пасхи! Хочу побажати міцності духу, сили, успіхів. Нехай це прекрасне свято принесе нам Божу благодать, мир в наші домівки, любов і щастя! Зі святом!", – долучилася до зіркових колег Могилевська.

Анна Саліванчук

"Дорогі мої! Христос Воскрес! З усього серця вітаю з добрим і світлим святом Пасхи! Бажаю, щоб все хороше пам'яталося, а все погане миттєво розчинялося у повітрі. Нехай життя буде прекрасним, радісним і світлим. Нехай з вірою в серці та з надією в душі для вас завжди відкриваються будь-які двері до щирого щастя", – написала в інстаграм-дописі акторка.

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Сергій Бабкін

У суботу перед Великоднем співак посвятив кошик разом із рідними. Після цього він оприлюднив відео, де показав, як, тримаючи маленького сина на руках, його окроплює священник. Варто зазначити, що Сергій та інші люди, які були на території подвір'я храму були без захисних масок на обличчях, але дотримувалися соціальної дистанції.

На Пасху музикант оприлюднив фото, де разом із дружиною та дітьми стоїть перед церквою: "Христос Воскрес! Зі святом, дорогі! Бажаю світла, добра, благоденства, достатку, віри та любові!".

Олена Зеленська

"Зі світлим святом Великодня!", – привітала на особистій сторінці в інстаграмі перша леді України.

Лідія Таран

Ведуча разом із донькою освятила великодній кошик у церкві та поділилася декількома яскравими кадрами: "Христос Воскрес! Хто вже скуштував свячену паску і ковбаску? Усім здоров'я, миру й хорошої погоди!".

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Оля Цибульська

Співачка поділилася фрагментом з відео піснеспіву "Христос Воскрес!", яке записала разом із 11 колегами. Цибульська заспівала іспанською мовою та привітала усіх з Великоднем.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Телеведуча разом із чоловіком Андрієм Диким позувала на подвір'ї власного заміського будинку, тримаючи в руках великодній кошик: "Христос Воскрес! Всім любові, здоров'я та Божої благодаті!"

Коханий Лілії на особистій сторінці в інстаграмі поділився святковим фото з молодшою донькою Поліною.

Ірина Федишин

Співачка зі Львова сфотографувалася біля святкового столу, на якому стояли красиві пасочки та писанки: "Христос Воскрес! До свят готова. Усім смачної паски!".

Пізніше разом із чоловіком та синами виконавиця освятила паску в церкві: "Христос Воскрес! Вітаю усіх зі святом! Бажаю міцного здоров'я, миру, злагоди, любові, більше радості. Веселих вам свят і смачної паски!".

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Джамала

Хоча й виконавиця кримськотатарського походження не святкує Великдень, однак привітала всіх українців, які сьогодні відзначають світле свято: "Друзі, вітаю всіх, хто сьогодні святкує Великдень! Миру та здоров'я вам і вашим близьким! Гарних думок і добрих справ!".

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Світлана Тарабарова

Популярна співачка та зіркова матуся сфотографувалася на красивому подвір'ї власного заміського будинку. Для святкового дня Світлана одягнула красиву вишиванку. На руках вона тримала маленьку доньку Марію, а поруч стояв коханий Олексій з сином Іваном.

Христос Воскрес! Вітаємо вас усією родиною! Завжди залишайтеся на світлій стороні! З Великоднем!

– написала в дописі Тарабарова.

Ектор Хіменес-Браво

Знаменитий шеф-кухар з Колумбії привітав українців з Пасхою та показав ефектні кадри з великоднім кошиком і пасками в руках: "Я вітаю всіх зі світлим святом Великодня! Бажаю тепла й любові в кожну оселю! Бережіть один одного!".

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Святослав Вакарчук

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня!", – артист привітав багатомільйонну аудиторію шанувальників.

Ольга Сумська

Акторка не лише привітала зі святом, а й розповіла та показала, як цього року розмальовувала писанки: "Христос Воскрес! Вперше фарбувала яйця оригінальним способом: нарізала панчохи, намочила кожен шматок, поклала на яйце вологу гілочку зелені, взяла листя червоноголової капусти, акуратно зав'язала кожне яйце й варила на малому вогні 30 хвилин, додавши оцту. Писанки стояли ніч, зранку я розгорнула їх і вийшла ось така краса. Зі святом!".

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ONUKA

Виконавиця поділилася яскравою світлиною, а також розповіла про великодні традиції у своїй сім'ї: "У нашій родині мама та бабуся завжди пекли паски до свята. Вони робили їх різних форм та розмірів, але серед усіх була одна мініатюра – найменша паска, яку пекли спеціально для мене. А я завжди чекала поки вона зійде, а потім спечеться.

Я з дитинства люблю Великодні дні, коли часто змінюється погода від дощу до сонця, коли завжди багато смаколиків, домінує запах випічки, коли завжди проводиш час з батьками, в родинному колі, коли прокидаєшся вранці по дефолту в гарному настрої, готовий ділитися ним з усіма навколо".⠀

Незважаючи на те, якої віри людина, що вона сповідує та, чи взагалі вірить в канонічні свята, все одно ці урочисті моменти здатні об'єднати усіх та хоча б на один день зблизити усіх, зробити добрішими та лояльнішими. Хоча б заради цього варто чекати на такі миті. Зі світлим святом Великодня! Нехай цей день зігріває щастям та любов'ю!

– привітала ONUKA.

Юлія Саніна

Вокалістка гурту The Hardkisss опублікувала у своєму інстаграмі селфі з коханим та привітала підписників: "З Великоднем!".

Оля Полякова

"Вітаємо всіх зі світлою Пасхою! Бажаємо вам смачних пасок, рідних людей поруч і добрих, чистих думок!", – привітала артистка та опублікувала фото з доньками, яким вже ділилася минулого року. На світлині співачка постала разом з Алісою та Марією у вишуканих образах поблизу свого маєтку.

DOROFEEVA

"У це світле свято бажаю вам добра та коханих людей поруч", – написала в публікації Надя. Вона додала, що зазвичай проводить цей день з сім'єю, проте цього року такої можливості немає. Тому вона з чоловіком Володимиром Дантесом вирішили поїхати в недовгу подорож.

Леся Нікітюк

"Христос Воскрес! Всіх зі святом! Кожного яєчком цок-цок!", – привітала телеведуча. Ймовірно, Леся сфотографувалася у рідному Хмельницькому, де проведе Великдень разом із сім'єю.

Дзідзьо

Співак поділився фотографією, на якій позував у вишиванці, тримаючи в руках вербу та великодній кошик: "Христос Воскрес!".

Також з нагоди свята Дзідзьо заспівав для своїх прихильників гаївку.

Григорій та Христина Решетник

Великдень зіркове подружжя святкує на Мальдівах. Проте закохані не забули привітати підписників з цим чудовим весняним днем.

Христос Воскрес! Хоч ми сьогодні далеко від дому і не йшли до церкви освячувати кошик, але думками з рідними. Й усім вам бажаємо гарного святкування та Божої благодаті. З любов'ю, сім'я Решетників,

– написала в публікації Христина.

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