Вже другий рік святкування Великодня проходить в карантинних умовах. Цьогоріч обмеження трохи послабили, але про безпеку все одно доводиться дбати й утримуватися від масових заходів. Українські зірки святкують Пасху разом із сім'ями.

До теми Віталій Козловський розповів, з ким святкуватиме Великдень

Українські зірки святкують Великдень

Арсен Мірзоян

Зять відомої артистки Ніни Матвієнко розповів, що Великдень відзначає вдома. Саме Ніна Митрофанівна є берегинею стародавніх традицій, яких навчає сім'ю.

Тоня Матвієнко

Дружина Арсена Мірзояна розповіла, що з року в рік плани на Великдень залишаються незмінними. У родині дотримуються усіх традицій святкування цього світлого дня. Однак є й особливий ритуал, який проводить Ніна Матвієнко.

Моя мама каже: "Свята водичка, умий моє личко, щоб було личко, як червоне яєчко". Христос Воскрес!

– розповіла виконавиця.

Олександр Пономарьов

Артист розповів, що цей день проведе на природі. Олександр збере найближчих друзів та відправиться смажити шашлик, насолоджуватися весняним днем.

Наталія Холоденко

Для психологині Великдень також є родинним святом: "Ми шануємо традиції. Це хороший привід зібрати родину за святковим столом. Дітям дуже подобаються великодні приготування, коли ми разом фарбуємо яйця. Для мене це сакральне свято й можливість провести час у колі рідних і близьких.