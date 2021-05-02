Народний артист України Олександр Пономарьов часто тішить прихильників новими роботами з нагоди різних свят і Христове Воскресіння у 2021 році не стало винятком. До Пасхи співак приготував шанувальникам музичний сюрприз. Він зібрав колег по сцені, разом із якими заспівав "Христос Воскрес!".

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"Христос Воскрес!" співають у всьому світі, проте у кожної країни є своя музика. Вперше у світі пасхальний піснеспів, слова якого не змінювалися сотні років, звучав однією мелодією, яку написав український виконавець.

Проникливий ролик знаменитості зняли на природі за участю хору та оркестру. "Христос Воскрес!" заспівали 12 мовами, зокрема й арамейською, якою говорив Ісус Христос. На початку відео соло на бандурі виконала фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020 KRUTЬ.

У записі символічної роботи взяли участь: Олександр Пономарьов, оперний співак Хе Му, настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим, Віктор Павлік, Оля Цибульська, Тоня Матвієнко, Тарас Тополя, Віталій Козловський, Арсен Мірзоян, Дзідзьо, Наталія Холоденко та Злата Огнєвіч.

Якими мовами співали знаменитості

Олександр Пономарьов – українською;

отець Серафим – арамейською;

Хе Му – китайською;

Злата Огнєвіч – італійською;

Віктор Павлік – турецькою;

Дзідзьо – польською;

Тарас Тополя – англійською;

Наталія Холоденко – грузинською;

Оля Цибульська – іспанською;

Віталій Козловський – грецькою;

Арсен Мірзоян – французькою;

Тоня Матвієнко – старослов'янською.

"Христос Воскрес!" – 12 мов, 12 голосів: дивіться відео онлайн