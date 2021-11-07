38-річний Дмитро Комаров, який об'їздив весь світ, завжди мріяв про поїздку потягом у стилі легендарного "Східного експреса". Як з'ясувалось, така розкіш доступна в Україні. Він винайняв люксовий вагон Укрзалізниці, який оздоблений імітованим золотом.

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У такому вагоні преміумкласу є кілька "кімнат" – столова з ресторанним сервіруванням, велюровими стільцями й плазмовим телевізором, спальня з величезним ліжком і санвузол, схожий на "витвір мистецтва". На думку мандрівника, це пересувний п'ятизірковий готель.

У цих вагонах дуже багато "золота" та стиль специфічний. Я б назвав це потягом-музеєм. Але це надзвичайно цікаво. Один санвузол – уже витвір мистецтва,

– поділився Дмитро Комаров.

Для подорожі класу люкс журналіст обрав відповідне вбрання. Замість звичних джинсів і футболки він одягнув класичні штани, білу сорочку, підтяжки та метелика. За його словами, він вперше мандрує за дрес-кодом black tie.

Дмитро Комаров у люксовому вагоні Укрзалізниці / Фото з інстаграму мандрівника

Дмитро Комаров у люксовому вагоні Укрзалізниці / Фото з інстаграму мандрівника

Дмитро Комаров на вокзалі / Фото з інстаграму мандрівника

Люксовий вагон Укрзалізниці / Фото з інстаграму мандрівника

У мережі бурхливо відреагували на преміальний вагон Укрзалізниці. Його інтер'єр навіть порівняли з культовим Титаніком:

"Як на Титаніку";

"Не віриться, що це потяг";

"Потяг мрії";

"Оце я розумію потяг".

До слова, чимало зірок скаржилося на умови в потягах Укрзалізниці: