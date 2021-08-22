Днями у Скадовську відбулися "Чорноморські ігри 2021", де виступило безліч українських зірок. Гостею фестивалю стала також виконавиця TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк). Додому вона поверталася потягом.

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TAYANNA поскаржилась на потяг УЗ

Артистка була здивована, коли зайшла до потягу. У неї склалося враження, що він зовсім не змінився з тих часів, коли співачка ще у підлітковому віці відвідувала "Чорноморські ігри".

Я реально потрапила у 80-ті роки, коли я їздила на "Чорноморські ігри" саме в таких потягах,

– висловилась TAYANNA.

TAYANNA додала, що в її купе була "пилюка, таргани, жуки й цвіль". Фото з потягу вона поділилась в інстаграм-сторіз.



Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA



Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA



Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA



Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA

Вже не перша скарга на УЗ від зірок