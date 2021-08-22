Днями у Скадовську відбулися "Чорноморські ігри 2021", де виступило безліч українських зірок. Гостею фестивалю стала також виконавиця TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк). Додому вона поверталася потягом.
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TAYANNA поскаржилась на потяг УЗ
Артистка була здивована, коли зайшла до потягу. У неї склалося враження, що він зовсім не змінився з тих часів, коли співачка ще у підлітковому віці відвідувала "Чорноморські ігри".
Я реально потрапила у 80-ті роки, коли я їздила на "Чорноморські ігри" саме в таких потягах,
– висловилась TAYANNA.
TAYANNA додала, що в її купе була "пилюка, таргани, жуки й цвіль". Фото з потягу вона поділилась в інстаграм-сторіз.
Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA
Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA
Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA
Жахливі умови в потягах УЗ / Фото з інстаграм-сторіз TAYANNA
Вже не перша скарга на УЗ від зірок
- Нагадаємо, що наприкінці червня потягом Укрзалізниці їхала Ольга Сумська. Вона відправлялась до Києва з Кременчука.
- Вагон, у якому перебувала українська акторка, був без кондиціонування. Перед поїздкою потяг стояв на сонці мало не цілий день у період рекордної спеки. Ольга Сумська поділилась, що була ніби у "справжньому пеклі".
- Щоб якось рятуватися від спеки, вона кілька разів за ніч поливалась водою. Знаменитість звернулась до працівників Укрзалізниці з проханням позбутися таких потягів або ж встановити там кондиціонери.