Тіна Кароль зізналась, як ставиться до Олі Полякової після скандалу на шоу "Маска"

Тиждень тому в ефірі шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похороні". Співачка вже втретє відреагувала на скандал та зізналась, що її ставлення до колеги не змінилося.

Раніше Тіна Кароль наголосила, що артисти повинні сіяти лише добро, плекати слухачів і глядачів, а не "пробивати дно". У новому інтерв'ю співачка пояснила, що мала на увазі та зізналась, як насправді ставиться до Олі Полякової після публічного конфлікту.

Важливо Є дно, яке пробити не можна, – Тіна Кароль про конфлікт з Поляковою

Як Тіна Кароль ставиться до Олі Полякової після скандалу

Вона розповіла, що про скандальну фразу колеги в шоу "Маска" дізналась вже після її вибачень. Розв'язання конфлікту виконавиця відклала на наступний день, однак прокинулася о 5 годині ранку від хвилювання і жаху. Проте, за словами артистки, образу на Олю Полякову вона не тримає і ставиться до неї, як і раніше, добре, а її неприязнь не сприймає серйозно.

Ми переписувалися до цього, вона мені дарувала квіти на день народження. Я до неї добре ставлюсь, і сьогодні також. Це безконтрольність мови, невипадкова випадковість з нею,

– наголосила співачка.

До зйомок інтерв'ю Тіна Кароль та Оля Полякова не бачилися і не спілкувалися особисто. Натомість зірка попросила свого менеджера Павла Орлова зв'язатися з піар-менеджером Полякової Михайлом Ясинським і "протягнути руку дружби". Результат зустрічі представників зірок наразі невідомий.

Однак Тіна Кароль зізналась, що гострою фразою Оля Полякова зачепила її за живе. Тому вона вважає цілком справедливим те, що артистка стала учасницею рекламної компанії її нової пісні "Скандал".

"Ніхто не знає міри печалі і горя. Мій репертуар сумний або веселий – це взагалі тільки моє рішення. "Плакальниця на похороні" – це страшно, це горе, це печаль. Знати шлях і пройти його – різні речі", – наголосила артистка.

Тіна Кароль про канал "Україна"

Знаменитість вважає винуватцями скандалу саме канал "Україну", які дозволили випустити курйозний фрагмент в ефір. На думку Тіни Кароль, вони пробили моральне дно.

Чому так вчинили ТРК Україна? Забули про те, що це телебачення?.. Ось тих, хто випустив цю програму, не без сорому можу сказати – це ганьба. Ви показуєте, що таке можливо. Це дно! А показати таке в ефірі – це пробити дно,

– висловилась Тіна Кароль.

Дивіться повне інтерв'ю Тіни Кароль онлайн: