Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала віроломну війну в Україні. Проте ворог отримав тут шалений опір.
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За його словами, щоб "так обі***тися у розрахунках, потрібно взагалі не бачити реальної картини того, що відбувається".
А якщо ти її не бачиш – як ти правиш?
– поцікавився музикант.
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