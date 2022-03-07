Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала віроломну війну в Україні. Проте ворог отримав тут шалений опір.

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За його словами, щоб "так обі***тися у розрахунках, потрібно взагалі не бачити реальної картини того, що відбувається".

А якщо ти її не бачиш – як ти правиш?

– поцікавився музикант.

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