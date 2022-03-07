Напомним, 24 февраля 2022 Российская Федерация начала вероломную войну в Украине. Однако враг получил здесь яростное сопротивление.

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Андрей Макаревич о войне Путина

По его словам, чтобы так об*сраться в расчетах, нужно вообще не видеть реальной картины происходящего.

А если ты ее не видишь – как ты правишь?

– поинтересовался музыкант.