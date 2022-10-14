"Роблю висновки": як Тарас Тополя ставиться до чоловіків-зірок, які не пішли на фронт

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, як ставиться до тих чоловіків, які не пішли на фронт у час війни. Також він поділився, якою бачить перемогу.

Український співак Тарас Тополя ще до початку вторгнення вступив до київської територіальної оборони та захищав країну на харківському напрямку згодом. Він розповів, що думає про чоловіків-артистів, які навпаки не пішли на фронт.

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Як Тарас Тополя ставиться до чоловіків-зірок, які не воюють

Я нікого не засуджую, кожен вчиняє так, як вважає за потрібне. Звичайно, я роблю висновки, але незважаючи на те, що багатьом спершу хочеться звинуватити тих, хто не взяв до рук зброї, не пішов добровольцем чи на війну, в тому, що вони малодушні чи ще щось, я не вважаю, що це правильно,

– зізнався лідер "Антитіл".

Тарас Тополя додав, що головне робити щось на своєму місті. Навіть якщо хтось не пішов не передову, але став самовідданим в іншій сфері – це теж важливо.

"Країна і держава – це механізм, у якому кожна людина – маленький організм, який на своєму місці. Виходячи зі своїх морально-психологічних якостей, виходячи зі своїх рис характеру та інше, часто те, що я бачив – не кожна людина може бути на передовій та під обстрілами. Часом це спричиняє паніку, страх. Люди не приносять користі, а лише шкодять. Аналізувати треба в кожному випадку – чому той чи інший на передовій, а хтось ні", – підкреслив музикант.

Якою бачить перемогу Тарас Тополя

, наприкінці серпня гурт "Антитіла" та Тараса Тополю відкликали з фронту . Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артисти "відкомандировані в Київ" з Харківщини.

"Перемогу бачу швидкою і дуже хочу, щоб вона була саме такою. Звичайно, повертаючись до реальності, гадаю, що перемога буде на полі бою, в спротиві великих дипломатичних зусиль".

Впевнений, що Україна поверне суверенітет зі всіма своїми територіями, що ми отримаємо репарації, що Росія буде переможена, і дуже хочу, щоб вона була знищена як держава. Що там буде на тому місці, мене мало цікавить, але цей режим має бути знищений,

– підкреслив артист.

Тарас Тополя додав, що коли нарешті станеться перемога України – він поїде на відпочинок з сім'єю – "далеко і надовго".